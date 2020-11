Apple : un autre événement surprise au mois de décembre ?

Au mois de septembre, Apple a organisé son traditionnel keynote, mais sous un format virtuel. Et au lieu de présenter de nouveaux iPhone, la firme de Cupertino a levé le voile sur deux iPad et de nouvelles montres Apple Watch.

Les iPhone 12 n’ont finalement été présentés qu’au mois d’octobre, lors d’un autre événement. Puis, ce mois de novembre, Apple a fait une troisième conférence en ligne, cette fois-ci pour la présentation de ses premiers ordinateurs équipés de processeurs Apple Silicon.

On pensait qu’il s’agissait de la dernière keynote de l’année pour Apple. Mais aujourd’hui, une rumeur évoque la possibilité qu’il y ait encore un événement au mois de décembre.

C’est ce qui est suggéré par le compte Twitter @L0vetodream, qui est relayé par nos confrères de 9to5Mac. D’après la publication, Apple aurait encore réservé une surprise pour Noël.

You'll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter) — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020

Bien entendu, en attendant une information officielle de la part de la firme de Cupertino, cette information est encore à considérer avec une extrême prudence. Cependant, comme le note 9to5Mac, la source de cette « fuite » jouit d’une très bonne crédibilité puisque ses précédentes informations se sont avérées exactes.

Par exemple, @L0vetodream aurait correctement prédit que les premiers ordinateurs avec processeur Apple Silicon seraient un MacBook Pro et un MacBook Air de 13 pouces. Cette source avait également prédit la sortie de l’HomePod mini.

Apple a-t-il encore quelque chose à présenter ?

On pourrait penser que la firme de Cupertino a déjà tout présenté lors de ses événements des mois de septembre, octobre et novembre. Pourtant, il y a encore deux produits qui sont régulièrement évoqués par les rumeurs, mais qui n’ont toujours pas été officialisés. Aussi, on pourrait penser qu’Apple va peut-être présenter ces produits en décembre s’il y a un autre événement.

Il s’agit de l’AirTag et de l’AirPod Studio. Le premier est un localisateur d’objets qui devrait fonctionner comme les balises de l’entreprise Tile, tandis que le second est un casque audio sans fil.

D’ailleurs, encore récemment, les médias ont découvert de nouveaux indices suggérant que le lancement de l’AirTag et des AirPods Studio devrait être imminent. Dans une beta pour une future version d’iOS 14, le site 9to5Mac aurait découvert une icône correspondant à l’AirPod Studio.

Et il y aurait aussi une fonctionnalité cachée dans l’application Localiser qui suggère que celle-ci prendra bientôt en charge l’AirTag ainsi que les autres localisateurs d’objets.