Apple va inaugurer son premier Apple Store flottant

Apple possède des centaines de magasins physiques à travers le monde. Vous avez sûrement déjà dû entrer dans l’un d’entre eux, et à chaque fois l’expérience ressemble plus à un musée plutôt qu’à une boutique lambda. L’Apple Dubai Mall de Dubaï, ou encore l’Apple Union Square de San Francisco, sont connus pour faire parti des 10 plus beaux Apple Store au monde. Toutefois ce classement pourrait bien être bouleversé avec l’arrivée de l’Apple Store de Marina Bay Sands à Singapour.

Ce bâtiment devrait être construit sur l’eau, et serait donc le premier Apple Store à défier à ce point les éléments naturels. Pour le moment, impossible de savoir quand les portes de ce monument ouvriront, néanmoins un porte-parole affirme que c’est pour bientôt. La firme de Cupertino explique : « Ce sera un espace pour vous permettre d’explorer, de vous connecter et de créer quelque chose de nouveau ».

Le troisième Apple Store de Singapour.

Le blog Archigardner précise que cet Apple Store sera le remplaçant d’un Crystal Pavilion qui abritait la boîte de nuit Avalon, haut lieu de la nuit à Singapour. Apple a reconstruit la structure avec des panneaux de verre qui refléteront l’horizon de Singapour pendant la journée, et brilleront de mille feux la nuit venue. Le bâtiment sera relié à un centre commercial voisin par une promenade et un tunnel sous-marin.

Apple ouvrira par ce biais son troisième magasin physique à Singapour. La société a construit son premier emplacement au Knightsbridge Mall en 2017 avant d’en ouvrir un deuxième à l’aéroport Jewel Changi en juillet 2019. Apple se sent pousser des ailes puisque la société vient récemment d’atteindre une valeur boursière de 2000 milliards de dollars. À titre de comparaison, des entreprises comme Microsoft ont décidé de fermer tous leurs magasins physiques, et comptent en transformer 4 en centres d’expériences axés sur la communauté. Tout cela à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.