Apple dévoile son iPhone SE 2020 (il a tout pour être un vrai carton)

Les rumeurs circulaient depuis plusieurs mois, voilà qu’il est désormais officiel : le nouvel iPhone SE vient remplacer le vieillissant iPhone 8 (qui ne sera plus vendu). Il se positionne comme un modèle « entrée de gamme » chez le fabricant américain avec un design fidèle à la marque – mais des composants plus récents. Apple a créé la surprise en annonçant un tarif mini : 489€ seulement pour la version 64 Go, soit moins cher que l’iPhone 8.

Un iPhone 2020 « entrée de gamme »

Apple présente donc sa deuxième génération d’iPhone SE, un modèle qui ne correspond pas réellement à une gamme spécifique – mais plutôt à un rafraichissement d’un iPhone plus ancien. Le premier iPhone SE avait été salué par la presse en 2016 – en successeur de l’iPhone 5s. Aujourd’hui, l’iPhone SE 2020 reprend les codes de l’iPhone 8 avec quelques belles améliorations. On ne peut évidemment pas le comparer aux derniers iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ultra puissants, mais le rapport qualité prix de cet iPhone SE est explosif !

En l’occurrence, cet iPhone SE 2020 s’accompagne d’un écran LCD de 4,7 pouces, Touch ID (qui a disparu sur les modèles plus récents au profit de Face ID) ainsi que la puissance puce A13 Bionic. Pour rappel, l’iPhone 8 est resté sur la puce A11 Bionic – soit deux versions en arrière. Avec cette nouvelle puce, l’iPhone SE 2020 est assuré de tenir la route pour les années à venir, sans aucun problème. La puce A13 Bionic est considérée comme la plus puissante du marché, devant la Snapdragon 865 de Qualcomm, et devant les processeurs maison chez Samsung (Exynos). Elle équipe notamment tous les nouveaux iPhone 11.

Au niveau de l’offre photo, Apple a largement simplifié ce modèle par rapport aux iPhone 11 de 2019 : cet iPhone SE est équipé d’un seul un capteur de 12 MP à l’arrière. Il est donc loin du triple capteur de la dernière gamme d’iPhone 11 Pro. Mais au prix où il est annoncé, on peut le comprendre largement. On notera également que cet iPhone SE bénéficie de la charge sans fil et de la charge rapide, deux solutions qui seront forcément appréciées. Il est bien évidemment compatible avec le réseau 4G mais aussi avec le Wi-Fi 6.

iPhone SE : coloris, prix et date de sortie

Apple vient de mettre à jour son site officiel avec sa nouvelle gamme d’iPhone SE, on en connait donc tous les détails. Ce nouveau smartphone sera disponible en 3 coloris (blanc, noir ou rouge « RED ») et avec 3 formats de stockage : 64, 128 et 256 Go. Au niveau du prix, il faut compter 489€ pour le modèle le plus petit avec 64 Go. Pour 128 Go de stockage, le prix de l’iPhone SE grimpe alors à 539€ – et la version avec 256 Go de stockage est à 659€.

Et si on le compare au prix de l’iPhone 8, ça donne quoi ? Ce modèle était disponible au prix de 539€ pour 64 Go – soit 50€ de plus que le nouvel iPhone SE 2020. Les modèles avec 128 Go et 256 Go de stockage étaient aussi 50€ plus chers que l’iPhone SE 2020 équivalent. Comme pour les iPhone 11, Apple a décidé de baisser le prix en offrant un meilleur rapport qualité prix.

Au niveau de la date de sortie, Apple annonce l’ouverture des précommandes vendredi 17 avril à partir de 14h. Il faudra être rapide sur le bouton pour ne pas manquer les premières livraisons, il risque de partir à toute vitesse. Sur les sorties les plus attendues, les délais de livraison peuvent rapidement se compter en semaines, il faut donc inscrire la date de sortie dans son agenda pour sécuriser son iPhone SE 2020 avant l’été.

Et vous, quel est votre avis sur ce nouvel iPhone SE ? Partagez vos impressions en commentaires !