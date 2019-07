Apple veut mettre le paquet sur l’écran de l’iPhone 2020

L’iPhone XI est prévu pour la rentrée, et les premières indiscrétions arrivent pour l’iPhone 2020. Le compte Twitter UniversIce, spécialiste des leaks sur les produits Samsung a dévoilé dans un tweet une fuite sur le smartphone Apple attendu pour la rentrée 2020, et elle concerne l’écran.

Ce dernier proposerait une technologie présente depuis deux ans sur les iPad Pro : le ProMotion. Ce terme marketing désigne la faculté qu’a l’écran de l’iPad Pro de modifier son taux de rafraîchissement en fonction des applications, et est capable de monter jusqu’à 120 Hz. Plus ce taux est élévé, plus les animations sont fluides, et c’est très criant sur l’iPad Pro. Alors que des concurrents comme OnePlus avec son 7 Pro proposent désormais des écrans 90Hz sur smartphone, le passage au 120Hz donnerait encore plus à l’iPhone 2020 une sensation premium. Razer est le seul aujourd’hui à proposer 120Hz sur son modèle dédié au gaming.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu — Ice universe (@UniverseIce) July 21, 2019

La source peu surprendre au premier abord, mais Samsung est l’un des deux producteurs d’écrans pour les iPhone, avec LG. Les trois marques seraient donc en discussion pour l’intégration de cette nouveauté dans leurs dalles OLED. La technologie Promotion permettrait à l’iPhone 2020 de passer de 60Hz à 120Hz pour les applications le nécessitant. Le week-end a été riche en rumeurs sur l’iPhone 2020, avec des leaks sur un potentiel capteur ToF à l’arrière.

Pour ceux qui suivent Apple depuis des années, le changement dans le culte du secret est important, quand on sait qu’on ne savait quasiment rien d’un iPhone à quelques jours de sa sortie il y a quelques années. Plus d’un an avant l’arrivée d’un nouveau modèle, des fuites ont lieu et sont, lorsque leur source est fiable, souvent vérifiées. Il est bien loin le temps où Apple faisait la chasse aux prototypes oubliés dans les bars.