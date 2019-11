Le plus grand concurrent d’Apple est aussi son partenaire

D’ici moins d’un an déjà, Apple lancera son nouvel iPhone 12. Mais plutôt que de parler d’un seul smartphone, il faudra très certainement réitérer les trois versions formant désormais la gamme d’iPhone chez la marque à la pomme, à savoir la version standard, la version « Pro » et la version « Pro Max ».

Depuis son iPhone X, initiant le nouveau dessin des smartphones d’Apple, Samsung est devenu le principal partenaire de la firme de Cupertino. Sans elle – qui se trouve être également son principal concurrent – les iPhone n’auraient pas d’écran.

Samsung, partenaire exclusif d’Apple ?

C’est ainsi qu’un article de nos confrères d’ET News ont indiqué que pour la génération 2020 des nouveaux smartphones d’Apple, Samsung serait le partenaire et fournisseur exclusif. Cela révèle deux choses : d’abord, la firme sud-coréenne développera l’écran des trois versions du nouvel iPhone 12. Ensuite, le nouvel iPhone 12 dans sa version classique devrait bien adopter un écran OLED, délaissant ainsi le LCD, vieillissant et inacceptable, en vue du prix de l’appareil.

Pour rappel, la gamme d’écrans des iPhone 11 s’articule aujourd’hui comme suit : 6,1 pouces pour l’iPhone 11 classique, 5,8 pouces pour l’iPhone 11 Pro, et 6,7 pouces pour l’iPhone 11 Pro Max. Dans son article, ET News est tout de même encore méfiant au sujet de l’écran de l’iPhone 12 classique : il se pourrait encore qu’un partenariat se face entre Samsung et LG, pour récupérer un contrat de fournisseur pour le modèle de smartphone.

Pourquoi choisir Samsung ?

La situation est un cas d’école pour expliquer le paradoxe souvent important de la téléphonie : Samsung est à la fois le principal concurrent d’Apple, et en même temps l’un de ses partenaires principaux. À l’heure où les marques de smartphones préfèrent faire appel à des fournisseurs pour équiper leur smartphone, Apple a fait le choix de choisir celui qui est aussi à l’origine de produits concurrençant directement les iPhone.

Mais le choix d’Apple n’est pas surprenant. Depuis son partenariat avec Samsung, à l’aube du développement de l’iPhone X, les écrans OLED de la marque font partie des meilleurs. Un point qui n’a jamais permis à Apple de trouver une alternative proposant la même qualité.

En restera d’ailleurs que Samsung a attiré l’attention d’Apple grâce à une nouvelle petite technologie qui pourrait avoir du sens sur les prochain iPhone 12 Pro et Pro Max. Avec Y-OCTA OLED, Apple a préféré choisir Samsung que d’autres fournisseurs. Il faut dire que cette petite technologie d’écran permet de substituer la fine couche qui recouvre généralement les écrans pour être sensible au tactile, par un ensemble de capteurs qui sont directement incrustés à l’écran. De cette technologie, l’écran des prochain iPhone 12 sera plus léger est plus mince.