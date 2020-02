AppleTV+ : Amazing Stories se dote d’un trailer

On le sait, dans le grand marché du streaming vidéo, c’est AppleTV+ qui a mis la main sur Steven Spielberg. Même s »il a aussi sorti une série d’horreur pour la plateforme Quibi, le réalisateur culte, qui ne rechigne jamais à taper sur Netflix, s’est engagé avec la marque à la pomme. Sans doute parce que cela lui permet de redonner vie à son premier grand succès. On rembobine.

Retour aux sources avec Amazing Stories

Entre 1985 et 1987, Steven Spielberg laissait éclater son talent à la face du monde grâce à la série Amazing Stories sur la chaîne américaine NBC. Une série d’anthologie qui marquait vraiment pour lui le début d’une grande aventure.

Plus de 30 ans après, il revient donc, pour un reboot sur AppleTV+, avec un nouveau programme qui s’appuie sur les mêmes forces, un mélange d’horreur, de fantastique et de science-fiction. Mais, dans le genre, il peut être difficile de vraiment savoir à quoi s’attendre. C’est pour ça que la bande-annonce mise en ligne par AppleTV+ se révèle particulièrement engageante.

On ignore pour l’instant les détails sur les scénarios des différents épisodes. On sait en revanche, que, comme à l’époque, il confie la réalisation à des noms connus, qui ont déjà fait leurs preuves et qui peuvent apporter quelque chose, une touche particulière. Cette fois, ce sont Mark Mylod, Chris Long, Michael Dinner, Sylvain White et Susanna Fogel qui seront aux manettes. Face à la caméra, des noms plutôt connus : Victoria Pedretti (The Haunting of Hill House), Robert Forster (pour son dernier rôle), Sasha Alexander (Rizzoli & Isles) ou encore Dylan O’Brien (Labyrinhte) et Josh Holloway (Lost). Bref, on a déjà envie d’en savoir plus.