Une application sur iPhone X permet de se rendre invisible

C’est une vidéo surprenante qui vient d’être publiée. Un développeur utilise le système de caméra TrueDepth de l’iPhone X pour rendre son visage invisible. Comment ça marche ? On vous explique.

Pour les fanatiques de la réalité augmentée, le nom de Kazuya Noshiro n’est peut-être pas inconnu. Le développeur japonais est PDG de ViRD, une entreprise connue sur l’App Store pour ses projets dans ce domaine. Il vient de donner un sérieux coup de projecteur à son entreprise avec une courte vidéo publiée sur le réseau de microblogging Twitter.

Et si vous deveniez invisibles grâce à l’iPhone X ?

Dans cette vidéo de 11 secondes, déjà vue près de 160.000 fois, il rend son visage presque complètement invisible. Le développeur ne donne pas trop de détails sur la technologie utilisée pour l’instant. On sait que son application utilise le système de caméra Truedepth. Celle-ci permet normalement de cartographier votre visage en 3D pour la reconnaissance faciale de Face ID.

Concrètement, Kazuya Noshiro utilise la plateforme Unity pour créer un arrière-plan depuis une image fixe. C’est sur cette image qu’il incruste ensuite le corps de l’utilisateur. L’application n’a alors plus qu’à soustraire la partie correspondant au visage pour donner naissance à une illusion presque parfaite. A vrai dire, la présence des yeux et de la bouche sont même plutôt perturbants ! Le développeur reste pour l’heure avare de détails sur les usages potentiels de son application ou même une date de sortie éventuelle.

Ce projet constitue surtout un très bon aperçu de ce qui devrait être bientôt possible grâce à la nouvelle version d’ARKit. Les développeurs un peu inspirés peuvent proposer des projets vraiment innovants et surprenants. Si les Animoji sont pour l’heure, l’usage le plus connu (et le moins utile), d’autres projets sont aussi apparus et méritent que l’on s’y arrête. L’entreprise de lunettes de vue Warby Parker aux USA utilise ainsi le même système pour trouver le modèle qu’il vous faut, celui qui s’adapte le mieux à votre visage. De quoi vous faire gagner du temps au moment du choix fatidique !