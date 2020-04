Après Chauffeur-Privé, puis Kapten, place désormais à Free Now

Rappelez-vous, l’année dernière la société française de VTC Chauffeur-Privé changeait de nom pour devenir Kapten. Bien plus qu’un simple changement de nom, cette évolution devait permettre à Kapten de conquérir l’Europe, sur les traces d’Uber.

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le français, si bien que Kapten devrait fusionner avec Free Now d’ici la fin de l’année. Afin de mieux comprendre la situation, il est nécessaire de remonter à 2017, année pendant laquelle le groupe Daimler AG rachète Chauffeur-Privé.

Suite à ce rachat, Daimler AG et le groupe BMW ont décidé de mettre en commun leurs services liés à la mobilité urbaine. Comme le relève Romain Dillet pour TechCrunch, ces deux sociétés détiennent chacune 50% des parts de 5 entreprises : Reach Now, Charge Now, Park Now, Free Now et Share Now.

On va notamment se concentrer sur Free Now qui est la société mère de mytaxi, Clever Taxi, Beat, et donc Kapten. Comme l’a déjà fait mytaxi, Kapten pourrait donc fusionner avec l’application globale Free Now. Suite à cette fusion, il ne restera plus qu’une seule marque sous la même application et gérée par la même équipe.

On l’a dit, lorsque Chauffeur-Privé est devenu Kapten, le plan était de s’étendre dans l’ensemble des plus grandes villes européennes. Kapten est désormais présente à Paris, Lyon, Nice, Cannes, Londres, Lisbonne et Porto. D’ici la fin de l’année 2020, Kapten souhaitait poser ses valises dans 15 autres grandes villes européennes. Cependant elle subit un premier échec à Genève.

Free Now est désormais dans une situation financière délicate et lorsque la fusion aura eu lieu, un plan de restructuration sera immédiatement mis en place. Kapten n’aura plus grand-chose de français, puisque les projets sont centraliser les équipes techniques à Hambourg, Berlin, et Barcelone, et arrêtant d’investir dans le centre technologique de Paris. Cette fusion devrait avoir lieu dans les prochains mois.