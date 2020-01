Les jeux Marvel’s Avengers et Final Fantasy VII Remake sont repoussés

La malédiction vient de nouveau frapper le très attendu Final Fantasy VII Remake qui n’arrivera pas à l’heure le 3 mars 2020. Tout comme les superhéros de Marvel’s Avengers. L’éditeur Square Enix vient d’annoncer que ses deux jeux sont repoussés. Il faudra patienter un mois de plus pour retrouver Cloud et sa bande dans FF VII. Du côté des Avengers, le report pique un peu plus puisque le jeu est repoussé d’un trimestre.

Final Fantasy VII Remake – Un mois supplémentaire

Alors que la date du 3 mars 2020 semblait être parfaite pour Final Fantasy VII Remake, lui permettant d’être confronté à aucune grosse sortie, voilà que Square Enix repousse le jeu au 10 avril prochain. Un report de quelques semaines qui pourrait être lourd de conséquences étant donné que le jeu sortira dans la même période que le très attendu CyberPunk 2077.

Square Enix justifie le report afin d’améliorer les derniers détails du jeu. Cependant, l’éditeur ne rentre pas vraiment dans les détails concernant cette décision :

Nous prenons cette décision difficile afin de nous donner quelques semaines supplémentaires pour appliquer le vernis final au jeu et pour vous offrir la meilleure expérience possible.

Marvel’s Avengers : Le long report

Concernant Marvel’s Avengers, ce n’est pas la même situation. Le jeu n’est pas repoussé de quelques semaines, mais d’un trimestre. Prévu pour le 15 mai 2020, ce dernier est désormais attendu pour le 4 septembre prochain. D’une part, la décision peut sembler logique afin de lui éviter la grosse sortie du mois à savoir The Last Of Us Part II le 29 mai. Mais également pour peaufiner le titre qui n’a pas réussi à convaincre l’ensemble de la presse mondiale jusqu’à maintenant.

Quoi qu’il en soit, l’accès au communiqué de presse officiel pour annoncer le report de Marvel’s Avengers et les détails de ce dernier n’est plus accessible sur le site de Square Enix. Il y a de grandes chances pour que l’éditeur puisse faire une nouvelle annonce dans les prochaines heures.

Dans tous les cas, cette décision prise par Square Enix ne peut être que bénéfique pour la qualité des deux titres. Avec une sortie début septembre, Marvel’s Avengers est à ce jour le seul gros jeu de la rentrée.