Après Ford, Volkswagen investi 2,6 milliards de dollars dans la startup Argo AI

Cette semaine, le groupe Volkswagen vient de finaliser son investissement de 2,6 milliards de dollars dans la startup Argo AI basée à Pittsburgh. Cette entreprise s’est fait remarquer en 2017 lorsque Ford a injecté 1 milliard de dollars dans ses caisses.

De ce fait, Argo détient désormais le soutien de 2 géants du secteur avec ce nouvel investissement de la part de Volkswagen. Par ailleurs, Autonomous Intelligent Driving la filiale du constructeur allemand pour le développement de la conduite autonome deviendra Argo AI, et le siège de cette filiale à Munich sera le nouveau siège d’Argo en Europe.

Avec cet accord, les effectifs d’Argo seront désormais de 1000 employés en comptant les bureaux de Detroit, Palo Alto et Cranbury. La flotte de véhicules électriques de l’entreprise est actuellement en phase de test dans les rues d’Austin, Miami, et Washington DC. Par ailleurs, le système permettant de rendre un véhicule autonome développé par Argo AI est également celui utilisé par Ford.

John Lawler, PDG de Ford Autonomous Vehicles LLC, a déclaré dans un article de blog : « Construire un service d’autoconduite sûr, évolutif et fiable n’est cependant pas une mince affaire. Ce n’est pas non plus une tâche facile ». Quoi qu’il en soit, c’est le prochain objectif de Ford qui dispose d’un budget de 4 milliards de dollars pour mener à bien cette quête.

Si le conseil d’administration d’Argo est désormais composé de deux sièges VW, deux sièges Ford et trois sièges Argo, John Lawler affirme que Ford « restera indépendant et très compétitif dans la mise en place de son propre service de conduite autonome ». Cela signifie que Volkswagen et Ford ne collaboreront pas autour du développement de la technologie mis au point par Argo AI. Ces deux géants continueront d’évoluer chacun de leur côté sans entraide.

Pour la plupart des constructeurs du monde entier, les véhicules autonomes sont le prochain grand tournant à prendre.