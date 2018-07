Ford va investir 4 milliards dans les véhicules autonomes

Ford Motors prévoit dépenser 4 milliards de dollars jusqu’en 2023 dans sa filiale « Ford Autonomous Vehicles », nouvellement créée et dédiée à la production de véhicules autonomes.

Le constructeur automobile a annoncé mardi qu’il vient de créer Ford Autonomous Vehicles LLC, sa nouvelle division spécialisée dans le véhicule autonome, qui comprendra l’intégration des systèmes de conduite automatique, la recherche sur les véhicules autonomes et le développement de technologies de pointe.

Un investissement à long terme

Ford est synonyme d’innovation. En 2018 seulement, le constructeur a fait parler de lui notamment par ses tests de voitures connectées en 5G ou encore par son centre de simulation climatique.

Le deuxième constructeur automobile américain a déclaré que la nouvelle unité sera dirigée par le vice président Sherif Marakby, et sera principalement basée sur le nouveau campus de Ford Corktown à Detroit. Cette immense structure transformera l’ex « Michigan Central Station » en la pièce maîtresse d’un nouveau centre qui sera dédié au « transport du futur ». Elle sera épaulée par Argo AI, société basée sur l’intelligence artificielle dans laquelle Ford a investi 1 milliard de dollars. Cette somme est comprise dans le plan de dépenses de 4 milliards de dollars.

Proportionnel à ses ambitions

Le montant de l’investissement, et la décision de Ford de créer une nouvelle organisation dédiée à tous les véhicules autonomes, fournit des indices sur les hautes ambitions du constructeur automobile. Le travail de Ford sur les véhicules autonomes s’effectuait jusque-là dans toutes les filiales de l’entreprise, depuis les départements de développement de produits et de recherche jusqu’aux organisations marketing.

« C’est le bon moment pour organiser notre plateforme de conduite autonome autour d’une seule division et d’une seule équipe afin de positionner au mieux l’entreprise face aux opportunités à venir. » a déclaré Jim Hackett, PDG de Ford.

Au cours des quatre prochaines années, Ford va octroyer plus de dix mille mètres carrés d’espaces à sa nouvelle division au sein de son centre de Corktown et devrait accueillir plus de 2 500 salariés, la plupart issus des autres divisions de la firme. La superficie restante servira d’espace de vie où les salariés trouveront des commerces et même des logements.

(Source)