Après l’avoir abandonné en 2011, Electronic Arts est de retour sur Steam

EA de retour sur Steam

En 2011, Electronic Arts lançait Origin sur PC, et se détachait alors de la plateforme Steam. Depuis, EA a lancé EA Access sur PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One, une plateforme payante qui permet de profiter de nombreux jeux maison, avec en prime certains avantages comme la possibilité d’essayer certains titres avec quelques jours d’avance. Toutefois, EA vient d’officialiser un nouveau partenariat avec Valve… pour (re)mettre les jeux EA à disposition des joueurs sur Steam.

Ce retour se matérialisera dès le 15 novembre prochain, avec la disponibilité de Star Wars Jedi : Fallen Order, sur Steam. Electronic Arts précise que les joueurs pourront rapidement retrouver d’autres jeux EA sur la plateforme, comme Les Sims 4 ou encore Unravel 2. En début d’année 2020, les joueurs possédant un compte Origin et les joueurs Steam pourront jouer ensemble aux titres multijoueur du groupe, comme Apex Legends, FIFA 20, Battlefield V…

A noter que le lancement d’un jeu EA via Steam nécessitera quand même pour le joueur de disposer d’un compte EA, mais aussi d’installer la plateforme Origin. Cela sera le cas pour Star Wars, qui arrive dans une quinzaine de jours.

EA Access aussi sur Steam !

Ce rapprochement ne signe pas la mort de EA Access pour autant, bien au contraire, puisque le groupe annonce que le service sera disponible au printemps 2020 sur Steam. Il s’agira d’ailleurs du premier et unique service d’abonnement sur Steam, et de la quatrième plateforme proposant un abonnement EA (après le PC, la PS4 et la Xbox One donc).

Rappelons que l’ogre Steam n’est désormais plus seul à régner sur le gaming PC, puisque Epic propose lui aussi son Epic Games Store, avec des jeux gratuits chaque mois, mais aussi (et surtout !) de belles exclusivités ces derniers mois. A cela s’ajoutera bientôt la concurrence d’une autre plateforme, quelque peu différente dans son fonctionnement, à savoir un certain Google Stadia.