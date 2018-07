Après le lip syncing, Facebook pourrait aussi héberger des concours de chant

Facebook développerait une fonctionnalité baptisée « Talent Show » qui permettra au réseau social d’organiser des concours de chant pour les utilisateurs.

Facebook a passé ces derniers mois à négocier des deals avec l’industrie musicale et maintenant, il compte bien en tirer profit pour doper l’engagement des utilisateurs.

Après la fonctionnalité qui permet de faire du lip syncing en Live, le numéro un des réseaux sociaux travaillerait sur une autre fonctionnalité baptisée « Talent Show » qui permettra d’organiser des concours de chat sur le réseau social.

Si rien n’a encore été annoncé de manière officielle, Jane Manchun Wong, une spécialiste du reverse engineering, a pu faire apparaître des interfaces graphiques correspondant à cette fonctionnalité ainsi que des références dans le code.

Comme le note notre confrère TechCrunch, grâce à cette technique, Jane Manchun Wong avait déjà révélé les projet d’Instagram dans la vidéo avec IGTV et d’autres fonctionnalités d’applications qui étaient encore cachées dans le code.

Facebook Talent Show ?

Cette fois-ci, sur Facebook, elle a fait apparaître une partie de l’interface de la fonctionnalité Talent Show : un écran qui permet de choisir une chanson, et un autre qui permet de s’enregistrer. Des mentions d’éléments comme des « auditions » et des « stages » (niveaux) ont également été découvertes.

D’après Jane Manchun Wong, il pourrait s’agir d’un mélange entre Musically et Fifteen Million Merits (de la série Black Mirror).

Pour le moment, on n’en sait pas plus et Facebook n’a pas encore confirmé qu’il s’agit d’un test.

En tout cas, si Facebook souhaite lancer ce genre de fonctionnalité, il en a tout à fait la possibilité. Le numéro un des réseaux sociaux a annoncé plusieurs partenariats avec des acteurs de l’industrie musicale comme Universal ou la Sacem afin d’avoir le droit d’utiliser les musiques gérées par ces organisations sur ses produits (Instagram, Oculus, Facebook, etc.)

Grâce à ces deals, il a pu commencer à tester une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de faire du lip syncing à la Musically en direct sur le réseau social.