Le 21 juillet, OnePlus présentera un nouveau smartphone appelé OnePlus Nord. Alors que la marque chinoise a déjà présenté ses porte-étendards, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, ce nouveau modèle se positionnera comme un appareil milieu de gamme, plus abordable, mais avec une fiche technique qui reste intéressante. Le OnePlus Nord a déjà fait une apparition dans une vidéo promotionnelle, et nous savons également que ce modèle utilisera un processeur Snapdragon 765G et qu’il coûtera moins de 500 euros en Europe.

Et en attendant la présentation officielle du OnePlus Nord, des rumeurs sur une version encore plus abordable, qui pourrait s’appeler OnePlus Nord Lite circulent sur la toile. Cette semaine, le site GSMArena publie en effet un article évoquant des benchmark pour un mystérieux modèle OnePlus avec des performances inférieures à celles du OnePlus Nord. Le site explique qu’il est possible qu’en plus du OnePlus Nord, OnePlus ait développé un autre modèle qui utilise le processeur Snapdragon 690 avec 6 Go de mémoire RAM.

Un OnePlus Nord Lite ?

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une hypothèse. De ce fait, toutes ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence. D’ailleurs, si l’existence d’une version plus abordable du OnePlus Nord fait partie des possibilités, GSMArena n’exclut pas qu’il puisse aussi simplement s’agir d’un prototype pour le OnePlus Nord.

En tout cas, il serait logique que OnePlus lance un smartphone encore plus abordable que le OnePlus Nord, étant donné qu’aujourd’hui, cette catégorie d’appareil est extrêmement populaire. Et étant donné le contexte économique, il est possible qu’encore plus de personnes décident d’acheter un modèle abordable au lieu d’opter pour un flagship.

Aujourd’hui, même Apple est présent sur le segment des smartphones milieu de gamme, avec l’iPhone SE 2020. D’ailleurs, lorsque le OnePlus Nord sera disponible sur le marché, il s’agira de l’un de ses principaux concurrents.

Sinon, on notera que la marque a aussi annoncé qu’en plus du OnePlus Nord, celle-ci présentera ses premiers écouteurs sans fil lors de l’événement du 21 juillet. Cet événement sera diffusé via une application de réalité augmentée qu’on pourra télécharger sur Android ou iOS.