Le OnePlus Nord sera dévoilé le 21 juillet durant un événement en réalité augmentée

Cela fait quelques semaines que nous évoquons régulièrement le OnePlus Nord, le prochain smartphone de la marque chinoise qui se positionnera sur le segment milieu de gamme avec un prix inférieur à 500 euros. Et aujourd’hui, nous savons enfin quand l’appareil sera dévoilé.

En effet, la marque chinoise nous indique que la présentation du OnePlus Nord se fera le 21 juillet, à 16 heures (GMT+2). Et si la plupart des événements qui auraient dû se faire physiquement se sont faits en ligne à cause de la pandémie, OnePlus a décidé de se démarquer en adoptant un format particulier : la présentation sera diffusée via la réalité augmentée.

Pour regarder la présentation du OnePlus Nord, il faudra installer l’application « OnePlus Nord AR » qui est disponible sur Android et iOS. « OnePlus Nord représente un nouveau départ pour OnePlus, nous donnant l’occasion de partager notre technologie avec plus de personnes à travers le monde », a déclaré Paul Yu, directeur de OnePlus Nord. « Pour ce lancement, nous voulions que les utilisateurs puissent faire l’expérience de notre nouveau téléphone, installés confortablement chez eux. Nous pensons que présenter Nord d’une façon plus personnelle et intime représente parfaitement notre ambition de rendre l’expérience OnePlus plus accessible aux utilisateurs. »

OnePlus Nord : un smartphone plus abordable que le OnePlus 8

À ses débuts, OnePlus s’est démarqué en proposant des produits abordables, mais de qualité. Cependant, petit à petit, OnePlus a fait une montée en gamme. Et ses derniers modèles, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, ont des fiches techniques comparables à celles de modèles comme le Mi 10 Pro de Xiaomi ou le Galaxy S20. De ce fait, les prix sont également élevés.

Le OnePlus Nord se positionnera comme un produit plus accessible pour les fans de la marque qui ne sont pas intéressés par les appareils haut de gamme. D’ailleurs, en attendant la présentation du Nord, OnePlus dévoile petit à petit les caractéristiques de ce smartphone. Par exemple, nous savons déjà que OnePlus Nord sera équipé d’un processeur Snapdragon 765 G conçu pour les appareils milieu de gamme et qu’il prendra en charge la 5G. OnePlus a aussi déclaré que les caméras de ce smartphone seront comparables à celles des modèles premium.