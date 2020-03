Black Widow : la sortie du film reportée à une date indéterminée

Black Widow reporté à une date ultérieure

Le film Black Widow, centré sur Natasha Romanoff et mettant en scène Scarlett Johansson, figure à son tour parmi la liste des victimes cinématographiques du coronavirus. En effet, le film, attendu initialement pour la fin du mois d’avril en salles, a finalement été reporté à une date ultérieure. Pour l’heure, Disney n’a pas communiqué la moindre nouvelle fenêtre de lancement pour son long-métrage.

Ce n’est d’ailleurs pas le premier film Disney a être impacté directement par l’épidémie de coronavirus, puisque les films Mulan ou encore Les Nouveaux Mutants ont eux aussi été reportés, à une date qui reste à déterminer. Disney n’est pas le seul à reporter ses films, puisque le nouveau James Bond No Time To Die a lui aussi été repoussé récemment, avec une sortie désormais prévue pour le mois de novembre.

Rappelons que l’intrigue du film Black Widow se déroule avant les événements survenus dans Avengers : Infinity War. Il s’agira pour Natasha Romanoff de retourner en Russie pour y affronter son propre passé, et pour le spectateur, d’en apprendre davantage sur cette héroïne. Reste à savoir quand le film sera lancé en salles…

Une autre technique chez Universal

Du côté de chez Universal, on a récemment pris la décision de proposer, à la location, des films qui sont encore disponibles en salles. Par exemple, à la fin du mois de mars, le film Birds of Prey sera proposé à la location (contre 19,99 dollars pour une durée de 48 heures), tandis que le film Trolls World Tour sera quant à lui lancé simultanément au cinéma, et en location.

Selon Jeff Shell, CEO de NBC Universal : « Plutôt que de retarder ces films ou de les sortir dans un contexte de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de voir ces titres chez eux, de manière accessible et abordable. » A voir maintenant si d’autres géant de l’industrie cinématographique emboîteront le pas.