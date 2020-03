Comme Universal, Paramount Pictures va proposer ses films en VOD en avance, à commencer par Sonic

Sonic The Hedgehog disponible en VOD le 31 mars

Il y a quelques jours, Universal annonçait sa volonté de proposer certains films en avance en VOD, avec parfois une disponibilité simultanée en salles obscures et à la maison. Cela sera le cas notamment du prochain Trolls World Tour début avril. Une décision expliquée par Jeff Shell, CEO de NBC Universal : « Plutôt que de retarder ces films ou de les sortir dans un contexte de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de voir ces titres chez eux, de manière accessible et abordable. »

Une philosophie adoptée également par Paramount Pictures, qui va lui aussi avancer la disponibilité en VOD de certains films. Cela démarrera dès le 31 mars prochain, avec la disponibilité en location et à la vente d’un certain Sonic The Hedgehog, lancé en salle en février. Le film sera ainsi disponible dans quelques jours seulement, au tarif de 19,99 dollars.

Une décision qui découle bien sûr directement de la fermeture de très nombreux cinémas dans le monde entier, dont la France, qui fait face actuellement à une mesure de confinement, pour enrayer la propagation du COVID-19. Soulignons que malgré un accueil très mitigé l’année dernière, la faute à une bande-annonce dévoilant un Sonic raté, le premier film dédié à la mascotte de SEGA a connu un vrai succès au cinéma, détrônant même un certain Détective Pikachu au box-office.

Rappelons que Disney a lui aussi décidé d’avancer la sortie en version numérique de certains de ses films. C’est le cas du dernier-né des studios Pixar, Onward (En Avant) qui est déjà disponible sur les plateformes numériques, et qui sera proposé sur Disney+ (aux Etats-Unis) dès le 3 avril. Le film est sorti au début du mois de mars au cinéma. D’autres longs-métrages ont en revanche été décalés à une date ultérieure, comme Black Widow ou encore le prochain James Bond.