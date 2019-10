Après Netflix, YouTube va sortir son propre film interactif

En toute fin d’année 2018, Netflix a frappé un grand coup avec la sortie de Bandersnatch son épisode interactif de Black Mirror. Une vraie petite révolution dans le milieu qui laissait au spectateur la possibilité de déterminer l’issue de l’histoire. Il s’agissait de reprendre le concept des livres dont vous êtes le héros en proposant pas moins de treize fins possibles.

Un coup de projecteur pour YouTube Originals

Le concept a semble-t-il donné des idées à YouTube qui a annoncé en avril dernier son intention de réaliser un épisode interactif. La responsable de la programmation originale, Susanne Daniels expliquait : « Nous avons maintenant de nouveaux outils et de nouvelles possibilités étonnants pour créer et raconter des histoires à plusieurs niveaux et interactives […] Ben [Relles, NDLR] a une compréhension intuitive et expérimentée de la façon dont la plateforme peut améliorer le contenu, ce qui fait de lui le choix idéal pour développer cette nouvelle division ».

Le projet a depuis très bien avancé, si bien que YouTube vient de dévoiler la bande-annonce de son premier long métrage interactif. Il aura pour nom A Heist with Markiplier et sera disponible en ligne dès le 30 octobre prochain. L’ensemble comprendra un total de 61 vidéos pour 31 fins possibles.

On en sait assez peu sur l’histoire si ce n’est qu’il s’agira de mener à bien un cambriolage dans un musée. Cela dit, le visionnage du trailer laisse entrevoir un ton décalé et humoristique voire totalement WTF. On peut ainsi voir des zombies, un homme des cavernes… l’aventure s’annonce pour le moins épique. Le Youtubeur Markiplier n’en est d’ailleurs pas à son premier essai puisqu’il a lui même réalisé son histoire interactive sur la plateforme. A Date With Markiplier propose un total de dix fins différentes.

Ce nouveau contenu devrait donner un coup de projecteur sur l’ensemble des programmes disponibles sur YouTube Originals. Depuis fin septembre, l’entreprise a d’avantage ouvert son service de streaming, désormais en partie accessible aux non-abonnés. Les abonnés premium peuvent toutefois profiter de la plateforme sans publicité ainsi que d’autres avantages comme la version longue de certains films ou des séquences inédites.