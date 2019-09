Après Porsche, Tesla trouve un second adversaire… autonome

En pleine bataille entre Tesla et Porsche, il semblerait qu’un nouvel acteur désire entrer en jeu. Pour rappel, alors que Porsche a fait l’unanimité en présentant ses Taycan Turbo et Turbo S électriques, Elon Musk avait réagi en ce moquant de l’appellation « Turbo » pour ce type de véhicules, puis en annonçant qu’une de ses Tesla Model S sera cette semaine sur le circuit de Nürburgring. Le même circuit utilisé par Porsche pour faire ses essais.

Elon Musk a bien tenu sa promesse puisque cette semaine une Tesla Model S était présente dans l’enfer vert, cependant elle n’était qu’à l’arrêt. Il semblerait que la Model S ne puisse pas rouler avant le 21 septembre sur Nürburgring. Quoi qu’il en soit, Elon Musk n’est pas connu pour être patient, en attendant de pouvoir rouler sur le circuit le plus dangereux au monde, sa Tesla Model S bat des records sur le circuit de Laguna Seca en Californie.

Alors que la tension est palpable entre le constructeur allemand et Tesla, un nouvel arrivant décide de se glisser dans la bataille. En effet, Roborace la première compétition de voiture autonome a interpellé Elon Musk sur Twitter en lui demandant quand il serait près pour faire la course.

When do you want a race?

— Roborace (@roborace) September 11, 2019