Après YouTube Kids, Spotify arrive lui aussi en version « Enfant »

Spotify aussi en version « Kids » !

On connait déjà YouTube Kids, sans oublier Messenger Kids (dont Facebook vient tout juste de revoir le système de contrôle parental avec un tout nouveau dashboard), et c’est sans grande surprise que l’on pourra bientôt profiter de Spotify Kids. En effet, la plateforme musicale cède à son tour à l’appel des plus jeunes, avec une application dédiée aux moins de 12 ans.

En octobre dernier, Spotify annonçait le lancement de la version bêta de Spotify Kids, en Irlande uniquement. Après la Suède et le Danemark, l’application est désormais lancée également en Angleterre mais aussi en Australie. Son déploiement est progressif et cette dernière devrait donc arriver prochainement en France.

Une application dépendante de l’offre Premium Famille

Une application Spotify Kids totalement gratuite au téléchargement, mais qui fonctionne uniquement avec un abonnement de type Premium Famille, facturé 14,99 euros/mois. Ce dernier permet d’utiliser jusqu’à 6 comptes Premium, et ouvre donc l’accès à ce Spotify Kids. De son côté, l’application nécessite simplement de rentrer un prénom, une date de naissance et d’opter pour un avatar.

Spotify précise qu’il s’agit bien d’une application à part entière, avec du contenu sélectionné « à la main » par une équipe, chargée de ne proposer que du contenu adapté à nos chères têtes blondes. « Au-delà du contenu, l’expérience utilisateur de Spotify Kids est différente de celle de l’application Spotify. Et c’est intentionnel ! Elle a été conçue pour les enfants, en tenant compte de leurs capacités cognitives spécifiques, et dégage une atmosphère amusante, familière, ludique et lumineuse » explique Spotify.

Bien sûr, fonctionnant de concert avec une offre Premium, Spotify Kids est également dénué de toute forme de publicité. Le groupe confirme avoir travaillé plus de deux ans sur l’élaboration de ce Spotify Kids, conscient des besoins des plus jeunes d’une part, mais en prenant également en compte les besoins des parents, avec l’assurance pour ces derniers d’avoir l’esprit tranquille quant au contenu que leurs enfants consomment.