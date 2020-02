Facebook renforce le contrôle parental de Messenger Kids

Facebook étend le contrôle parental de Messenger Kids

C’est en 2017 que Facebook a lancé Messenger Kids, une déclinaison « pour les enfants » de son célèbre logiciel de messagerie. Cette application dédiée aux plus jeunes ressemble à la messagerie des adultes avec les stickers, GIFs, filtres et autres emojis, mais elle met avant toute chose l’accent sur la sécurité. Cela n’a pas empêché des inconnus d’entrer en contact avec des enfants l’été dernier…

Ainsi, en ce début d’année 2020, Facebook a décidé d’optimiser le contrôle parental de Messenger Kids, avec de nouvelles options visant à sécuriser au maximum le service, et rassurer les parents. Cela passe notamment par la mise en place d’un nouveau dashboard.

Un nouveau dashboard pour les parents

Ce dernier, disponible depuis l’application mobile sur iOS ou Android, permet aux parents de mieux comprendre comment leur enfant utilise l’application. On peut ainsi y retrouver les récents contacts de l’enfant, et voir si ce dernier communique via du texte ou de la vidéo, ou encore la fréquence des échanges avec un même contact sur une période donnée. Le dashboard permet également aux parents de visionner les photos et vidéos envoyées/reçues par l’enfant.

Les parents peuvent aussi visualiser la liste des contacts bloqués par leur enfant au sein de l’application, avec en prime une notification sur Messenger pour chaque blocage ou signalement. On peut aussi visualiser de manière très claire les différents terminaux sur lesquels l’enfant est connecté. Enfin, le dashboard permet également de demander une copie des données complètes détenues par Facebook concernant le jeune utilisateur.

Selon Larry Magid, CEO de ConnectSafely.org : « Facebook a fait un bon travail d’équilibrage des fonctionnalités qui fournissent les bonnes informations pour tenir les parents au courant de l’utilisation de Messenger Kids par leur enfant, tout en permettant aux enfants de s’amuser et d’acquérir des compétences en matière de culture numérique« .