Le retour de Loïs et Clark bientôt à la télévision

C’est une série qui a rythmé notre univers télévisuel pendant plusieurs années. De 1994 à 1997, sur les écrans français, on a pu découvrir, grâce à M6, la série Loïs et Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman. Le duo Dean Cain / Teri Hatcher faisait alors des miracles à l’écran, dans un genre très éloigné de ce que l’on associe aujourd’hui aux super-héros. 20 ans plus tard, Superman a eu le droit à une autre série (Smallville), des films et un rôle de guest-star dans l’Arrowverse. Mais les choses vont changer.

Superman en rôle principal

Jusque-là, dans l’Arrowverse, la CW avait fait le choix de se concentrer sur Supergirl. Mais, on a bien compris ces dernières semaines que Superman revenait au premier plan, notamment à l’occasion du prochain crossover. Or, alors que l’Arrowverse va se chercher un nouveau souffle avec la fin de Arrow, Loïs et Clark pourraient bien y jouer un rôle.

L’information qui circulait sous forme de rumeur ces dernières semaines a été confirmée par le Hollywood Reporter. La CW développe bien une nouvelle série autour du duo Superman / Loïs Lane. Pour ces rôles, ils iront chercher du côté du duo déjà vu sous forme de guest star dans Supergirl : Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch. A noter que l’on prend une direction inédite jusque-là du côté des séries. En effet, les deux sont parents, ils ont un fils nommé « Jon Kent » et la série se concentrera donc sur leur vie de parents dans la société d’aujourd’hui, à plus forte raison quand un enfant a des pouvoirs. Un concept brillamment présenté dans Raising Dion, sur Netflix, récemment.

La série serait prévue pour une diffusion pour la saison 2020-2021. On peut donc vraiment y voir un successeur de Arrow. Sauf énorme surprise, la série devrait être, au moins à minima, connectée à reste de l’univers étendu.