Arrowverse : les ambitions revues à la baisse pour le prochain crossover

Du côté de la CW et de son désormais célèbre « Arrowverse », on a pris une bonne habitude au fil des saisons. Alors que les séries de super-héros se multiplient, les crossovers sont devenus un véritable rendez-vous. L’occasion pour The Arrow, Flash, les Legends of Tomorrow, Supergirl, Batwoman ou encore Black Lightning de partager l’affiche le temps de quelques épisodes. Le dernier en date, Crisis on Infinite Earths s’est révélé un incroyable succès. Mais, l’avenir est bien sûr complexe alors qu’il faudra faire sans Olivier Queen / The Arrow, dont la série s’est terminée. Dès mars dernier, on savait que la suite serait moins ambitieuse. Paradoxalement, la série considérait presque avoir été victime de la démesure et jugeait alors qu’il serait impossible de faire mieux. Le sujet vient de connaître un nouveau rebondissement.

L’Arrowverse victime du coronavirus

Le prochain crossover nourrit pourtant beaucoup d’espoirs chez les fans, notamment parce qu’il devait être l’occasion de présenter la nouvelle héroïne de Batwoman au reste du groupe et de faire une vraie place à Superman et Loïs Lane qui auront enfin leur propre série. L’idée était de d’ailleurs de se concentrer vraiment sur ces deux séries. Oui mais voilà. Coronavirus oblige, alors que les tournages ont déjà été considérablement perturbés, le producteur Greg Berlanti semble particulièrement pessimiste, comme il l’a détaillé à l’occasion du DC Fandome. Il a insisté sur le fit que le crossover aura bien lieu, mais qu’il sera encore moins ambitieux que prévu. Il explique être impatient de tout simplement pouvoir reprendre les tournages.

Pour rappel, avec le dernier crossover, c’est tout l’univers télévisuel de DC Comics qui a été rebattu. Tous les shows se sont retrouvés sur une seule Terre, Earth-Prime, mais a aussi permis de faire le lien avec le DCEU et d’autres séries qui sont sur différentes chaînes. Difficile de faire mieux.