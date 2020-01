Asics présente une chaussure capable de vous coacher

À l’heure actuelle, les montres et autres bracelets connectés sont devenus un accessoire indispensable pour tous bons coureurs qui se respectent. Désormais, en plus de ces capteurs déjà adoptés par les amateurs de running, Asics décide d’aller encore plus loin en présentant une paire de chaussures connectée qui a la capacité de surveiller précisément votre façon de courir, tout en vous donnant des conseils en direct pendant le parcours.

Asics a profité du CES pour présenter ce concept, il s’avère que ces chaussures ont été conçues en partenariat avec le constructeur japonais No New Folk Studios Inc spécialisé dans les capteurs. De ce fait, cette paire de baskets embarque une intelligence artificielle qui accompagne pendant vos sessions running.

En quoi est-ce une innovation ?

Vous vous dites sûrement que les semelles connectées, ou plus globalement les chaussures connectées ne sont pas une innovation, et vous avez raison. Cependant, là où Asics se débarque c’est dans le coaching. Jusqu’à présent aucune chaussure n’est capable de vous faire un feed-back en direct, et surtout en pleine course. De plus, la combinaison d’une surveillance spécifique de divers facteurs tels que la puissance au moment du départ pourrait permettre de mieux comprendre vos points faibles, afin de vous amener vers un type d’entraînement pensé pour vous.

Pour le moment, seuls les capteurs ont été présentés. Lors du CES ils sont intégrés dans les dernières Asics Evoride, toutefois rien n’indique que ce seront ces chaussures utilisées lors de la version finale. Asics n’en dit pas plus et n’a pas montré de nouveaux modèles susceptibles de correspondre à cette technologie.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle chaussure connectée d’Asics sera mise en vente plus tard dans l’année. Asics aurait finalement confirmé que ce sera un nouveau modèle, pas une Evoride améliorée. En ce qui concerne le prix, il reste encore à déterminer. Ce concept est susceptible de faire partie d’une prochaine vidéo à l’occasion, restez à l’affût sur notre chaîne YouTube.