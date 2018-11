ASUS va bientôt vous payer pour miner des crypto-monnaies

Alors que ses rivaux se sont déjà positionnés sur le marché des crypto-monnaies, ASUS a officialisé un partenariat avec la société Quantum Cloud pour accompagner ses gamers dans le minage de devises électroniques. Le géant taïwanais veut permettre à sa communauté de gagner de l’argent en mettant à disposition leur carte graphique lorsqu’ils ne jouent pas.

« Vous n’allez pas devenir riche »

Pour le moment, il n’y a que très peu de détails disponibles sur cette collaboration. C’est la start-up Quantum Cloud qui mettra à disposition le logiciel de minage à la communauté ASUS. Celui-ci est d’ores et déjà certifié RGPD, ce qui implique qu’aucune donnée sensible n’est récupérée par cette société auprès de ses clients.

Sur le site de Quantum Cloud, on apprend que les gains pourront être retirés quotidiennement via PayPal ou WeChat, sans que l’on ne sache précisément quels sont les revenus qui peuvent être anticipés. La start-up précise néanmoins : « vous ne deviendrez pas riche rapidement, mais vous pouvez gagner un peu d’argent grâce à votre GPU ». On ne sait pas non plus si ASUS ou Quantum Cloud toucheront une partie des gains générés.

Au delà de la carte graphique, les coûts liés à l’activité de minage sont largement impactés par le coût de l’électricité. Si le minage de crypto-monnaies a rapporté plus de 5 milliards de dollars aux mineurs depuis le début de l’année, la récente chute du cours des devises électroniques a quasiment annulé tout espoir de rentabilité. Récemment, ce sont plus de 600 000 mineurs qui ont cessé leur activité, cherchant à vendre leur matériel informatique pour compenser leurs pertes.

