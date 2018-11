Le minage de Bitcoin a rapporté 5 milliards de dollars cette année

Le minage de crypto-monnaies peut rapporter gros, très gros. Un rapport publié par Diar montre que les mineurs de Bitcoin se sont partagés pas moins de 5 milliards de dollars depuis le début de l’année. Le record a été atteint en janvier dernier, où l’activité a rapporté un milliard de dollars à l’ensemble des acteurs.

2 sources de revenus pour les mineurs de Bitcoin

Les mineurs peuvent prétendre à deux types de revenus différents :

Les « rewards » sont les récompenses associées au minage d’un bloc, qui est lui-même un répertoire dans lequel sont enregistrés des paquets de 2000 transactions dans la crypto-monnaie. Les mineurs mettent à la disposition de l’écosystème de la puissance informatique pour sécuriser et enregistrer ces transactions, et ils bénéficient en retour d’une rémunération financière.

Les « fees » sont les commissions qui sont prélevées sur une transaction si l’émetteur souhaite voir sa transaction validée en priorité par rapport aux autres transactions en attente. Actuellement, le volume de transactions étant faibles, ces commissions sont quasiment nulles. Mais en janvier dernier, les volumes étaient conséquents et il fallait parfois payer plusieurs dizaines de dollars pour voir sa transaction être traitée en priorité.

Une croissance de 70% des revenus en 2018

2018 aura été une très belle année pour tous les acteurs de l’écosystème des crypto-monnaies. Plus tôt dans la semaine, nous évoquions les plateformes d’échange de crypto-monnaies Binance et Coinbase qui devraient boucler l’année 2018 sur des profits de respectivement un milliard et 456 millions de dollars.

Dans l’industrie du minage de crypto-monnaies, les revenus et les profits sont tout aussi alléchants. Toujours selon Diar, les revenus générés par ces acteurs en 2018 sont en hausse de 70% par rapport à 2017. Cependant, le pourcentage de marge s’est effrité au fil des mois et l’activité exercée par de simples particuliers n’est désormais plus rentable.

Reste maintenant les géants du minage tels que Bitmain en Chine ou BitFury en Europe qui font appels à des puces toujours plus puissantes pour produire de la puissance informatique avec un coût énergétique moindre. A cet égard, Bitmain a dévoilé il y a quelques jours ses deux derniers mineurs, les Antminer T15 et S15, qui appartiennent à la nouvelle génération des machines pour miner efficacement.

