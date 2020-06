Attention à cette Fake News qui dit que StopCovid s’installe seule sur votre smartphone

La pandémie de coronavirus génère depuis ses débuts de nombreuses fausses informations. Nous vous parlions notamment de ces fake news expliquant que la 5G était à l’origine du coronavirus. Les conséquences sont bien réelles puisque des installations ont été attaqués au Royaume-Uni et des salariés ont été invectivés à ce propos.

Depuis quelques jours, une autre fausse information circule. Elle concerne cette fois l’application StopCovid qui sortira ce mardi dans l’Hexagone. Basée sur le volontariat, elle devrait permettre de prévenir les personnes qui se sont trouvées en contact prolongé avec des individus infectés par le Covid-19.

Une fausse information qui se trompe sur toute la ligne

Certains sites veulent dénoncer le fait que l’État fait installer « en douce » l’application sur les smartphones des Français : « En toute illégalité le gouvernement fait installer l’application Covid-19 depuis hier soir, ou plus probablement la moitié de cette application, avant même le vote au parlement et la publication des décrets au Journal officiel. Ceci sans que les propriétaires de Smartphones l’aient demandé, sans même leur autorisation préalable et sans même les prévenir », peut-on notamment lire.

En réalité, cette infox fait référence aux nouveaux réglages de confidentialité que l’on peut retrouver sur les smartphones Android et les iPhone à jour. Ces derniers viennent en appui de la solution de traçage des contacts préparée par Google et Apple. Ce système est différent de StopCovid et le gouvernement français a choisi de ne pas faire usage de l’API des deux géants de la Tech.

De plus, cette option n’a rien de scandaleuse en soi. Interrogé par Reuters, un porte-parole d’Apple s’est voulu rassurant à ce sujet en précisant qu’il faut « télécharger une application fournie par une agence sanitaire officielle pour utiliser ces nouvelles fonctionnalités ». Il n’y a donc pas d’installation automatique du système de traçage dont l’utilisation s’avère entièrement facultative.