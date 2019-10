Attention, ce message Whatsapp s’autodétruira dans 3, 2, 1..

C’est une petite nouveauté qui risque de faire des erreurs parmi les accros à WhatsApp. Mais aussi quelques déçus, sans aucun doute. L’application est en train de mettre à l’épreuve une nouvelle fonctionnalité. Le concept ? Des messages qui s’autodétruiraient automatiquement au bout d’un certain temps défini par l’utilisateur. On vous explique, ce que cela pourrait avoir comme conséquences.

WhatsApp permet de protéger vos informations

On vous expliquait récemment qu’une faille a été découverte sur WhatsApp. Concrètement, supprimer une photo envoyée sur l’application de messagerie ne l’efface pas de la galerie photo des iPhone. Cette nouvelle fonctionnalité arriverait donc dans un climat ou les utilisateurs ont le droit d’être suspicieux à l’égard du respect de l’application pour leurs données. Elle a été déployée dans la version 2.19.275 mais elle n’a pas l’air d’être encore disponible pour ceux qui sont dans la beta.

Quel intérêt aurait donc de pouvoir effacer des messages au bout d’un certain temps ? Imaginons que vous vouliez envoyer une information sensible (un code par exemple), mais que vous ne souhaitez pas qu’une trace en reste de façon permanente. Cela serait désormais possible. C’est une fonctionnalité qui est aussi disponible sur l’application Telegram ou bien sur Gmail.

Pour l’instant, le concept déployé par WhatsApp a l’air particulièrement basique. Vous pouvez choisir qu’il soit effacé au bout de 5 secondes ou 1 heure. Rien entre les deux. Par ailleurs, elle serait uniquement disponible à l’heure actuelle dans les conversations de groupe. Bien entendu,n ce sont encore les débuts pour WhatsApp, reste à voir ce qu’ils vont désormais en faire. Dans tous les cas, un peu plus de sécurité sur l’application de messagerie ne sera pas vraiment du luxe.

Et si vous voulez supprimer votre compte WhatsApp et pas seulement vos messages, on vous explique les différentes étapes qu’il est nécessaire de suivre.