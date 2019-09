Sur WhatsApp, supprimer une image envoyée ne l’efface pas de la galerie photo des iPhone

Voilà quelques années maintenant que WhatsApp permet à ses utilisateurs de supprimer un message plusieurs minutes après son envoi. Si le destinataire peut voir qu’un message a été effacé, il ne peut donc plus en lire le contenu. Logiquement, il devrait donc en être de même avec les fichiers multimédias comme le texte, les images ou les sons.

Normalement, les utilisateurs de WhatsApp ont très exactement huit minutes et seize secondes pour supprimer un message, qu’il s’agisse de texte ou de fichier multimédia. Dévoilée il y a deux ans, la fonctionnalité offre donc un temps de réaction raisonnable sans pour autant être excessive.

Néanmoins, un consultant en sécurité du nom de Shitesh Sachan a expliqué à The Hacker News que cela n’était pas le cas sur les iPhone d’Apple. Pour rappel, les paramètres par défaut de WhatsApp permettent l’enregistrement automatique d’un fichier, ce qui signifie par exemple que l’image envoyée s’ajoutera directement à la galerie photo de l’iPhone. Dans les faits, cela veut dire qu’il en est de même lorsque l’expéditeur du message supprime le fichier en question.

WhatsApp ne prend pas en compte les fichiers multimédias dans la suppression d’un message envoyé

Néanmoins, la découverte du chercheur pose problème puisque cela signifie que l’expéditeur d’un fichier multimédia n’a pas la possibilité de supprimer son message alors qu’il pense l’avoir fait. Et son côté, le destinataire peut toujours accéder à son contenu sur son iPhone. Shitesh Sachan indique avoir reproduit l’expérience avec un smartphone utilisant Android. Dans ce cas, les fichiers envoyés puis supprimés sont tous bel et bien effacés du téléphone.

Pour sa part, un porte-parole de WhatsApp a indiqué à The Hacker News : « Cette fonctionnalité fonctionne correctement, et l’emploi de la fonctionnalité ‘Supprimer pour tout le monde’ utilisée dans les temps entraînera la suppression du média du fil de discussion WhatsApp. Nous proposons des options simples pour aider les utilisateurs d’iPhone à gérer les médias qu’ils reçoivent de leurs amis et de leur famille, selon les meilleures pratiques établies par les systèmes d’exploitation. Si un utilisateur choisit d’enregistrer des images dans sa galerie, elles sont stockées hors de portée de la fonctionnalité ‘Supprimer pour tous’ de WhatsApp ».

Selon le média américain, WhatsApp a également laissé entendre qu’il corrigerait la fonctionnalité.