Au Brésil, Apple sera obligé de vendre ses iPhone 12 avec un chargeur

Après avoir enterré la prise jack pour les écouteurs, Apple a décidé, cette année, de ne plus livrer ses produits avec le boiter de chargeur et les écouteurs. Pourquoi ? La firme de Cupertino argumente qu’en faisant cela, elle limite la quantité de déchets électroniques produite par ses appareils.

En effet, si l’utilisateur a déjà le chargeur et les écouteurs qui étaient livrés avec ses anciens smartphones, il peut continuer à utiliser ces accessoires s’il achète un nouvel iPhone. Mais bien entendu, la décision de la firme de Cupertino est très critiquée. Et ses concurrents n’ont pas manqué de ses moquer de l’absence de chargeur et d’écouteurs dans le packaging de l’iPhone 12 (même si certains constructeurs d’appareils Android pourraient emboiter le pas plus tard).

Au Brésil, l’organisme de protection des droits des consommateurs aurait tranché en faveur du chargeur

Au Brasil, la firme de Cupertino serait même obligée de faire machine arrière, d’après un article de 9to5Mac qui relaie des médias locaux. En substance, l’organisme public de protection des droits des consommateurs dans l’État de São Paulo aurait demandé à Apple de justifier l’absence de chargeur dans ses nouveaux packagings. Et la firme de Cupertino a sorti son argument concernant l’environnement.

Cependant, la réponse d’Apple n’aurait pas satisfait cet organisme qui demande maintenant à la firme d’inclure un chargeur dans le packaging de ses smartphones. Cet organisme estime en effet que le chargeur est un accessoire essentiel pour qu’on puisse utiliser l’iPhone. D’autre part, le ministre chargé de la protection des consommateurs envisagerait également d’obliger Apple à inclure un chargeur dans ses packagings pour les appareils vendus dans tout le Brésil, toujours d’après 9to5Mac.

En France, Apple est déjà obligé de vendre ses smartphones avec des écouteurs

En tout cas, cette situation rappelle celle d’Apple en France. Alors que la firme de Cupertino a annoncé ses nouveaux packagings sans écouteurs ni chargeurs, dans l’Hexagone, celle-ci vend ses nouveaux iPhone 12 avec des écouteurs.

Il s’agit d’une exception, car la loi, en France, oblige les constructeurs à livrer leurs mobiles avec des écouteurs, pour des raisons sanitaires. L’article de loi en question dit : « Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. »

En tout cas, bien que certains constructeurs se soient moqués de l’annonce d’Apple concernant les écouteurs et les chargeurs. Vendre les smartphones sans ces deux accessoires pourrait petit à petit devenir la nouvelle norme.

Après tout, lorsqu’Apple a décidé de ne plus mettre de prise jack sur ses iPhone, la firme a été moquée et critiquée. Pourtant, aujourd’hui, de nombreux constructeurs (dont ceux qui se sont moqués d’Apple) font exactement la même chose.