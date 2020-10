Samsung, Xiaomi et OnePlus n’ont pas raté cette occasion de se moquer de l’iPhone 12

Cela est presque une tradition. Lorsqu’Apple lance ses nouveaux iPhone, Samsung trouve toujours une raison de se moquer de son concurrent. Par exemple, lorsqu’Apple a lancé un smartphone sans prise jack pour les écouteurs, le géant coréen s’en est moqué.

Avec les iPhone 12, Apple a décidé de ne plus inclure de chargeur dans le packaging. Pourquoi ? Si certains disent qu’Apple veut simplement réduire les coûts, la firme de Cupertino affirme, de son côté, que c’est pour la planète. D’autre part, dans la plupart des pays, l’iPhone 12 ne sera pas non plus livré avec des écouteurs.

Le sujet fait débat. Mais en tout cas, Samsung s’est déjà moqué de cette décision d’Apple. « Votre smartphone Galaxy vous offre ce que vous recherchez. De la chose la plus basique comme le chargeur, aux meilleures caméras, batteries, performances et mémoires, et même un écran 120 Hz sur un smartphone », lit-on dans une publication sur Facebook.

Et cette année, Xiaomi a également décidé de se moquer des iPhone. Dans une publication sur son compte Twitter pour l’Espagne, le constructeur chinois a écrit : « Bonjour #MiFans, aujourd’hui nous avons rêvé que nos smartphones étaient livrés sans chargeur dans la boîte. Heureusement, ce n’était qu’un cauchemar. »

Buenos días #MiFans, hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja 😰😰😰 Afortunadamente solo era una pesadilla⚡️⚡️⚡️ — Xiaomi España (@XiaomiEspana) October 14, 2020

Dans un autre tweet en anglais, Xiaomi a « rassuré » ses fans en indiquant qu’il n’a pas oublié d’inclure un chargeur dans la boite du Mi 10T Pro, son nouveau smartphone.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Et OnePlus, lors de la présentation du OnePlus 8T, a précisé qu’il y a un chargeur 65 W livré avec ce modèle.

Les autres constructeurs vont-ils emboiter le pas ?

Si pour le moment, ces constructeurs de smartphones Android se moquent d’Apple, il pourrait pourtant un jour faire la même chose. Comme indiqué plus haut, lorsqu’Apple a décidé de ne pas mettre de prise jack pour les écouteurs sur l’iPhone 7 en 2016, Samsung s’est moqué de cela via une publicité.

Pourtant, quelques années plus tard, avec le Galaxy Note 10 (le prédécesseur du Galaxy Note 20), le géant coréen a fini par, lui aussi, abandonner cette prise jack sur certains de ses smartphones. Et comme l’ont noté les médias, Samsung a discrètement retiré sa publicité.

De ce fait, il n’est pas à exclure que petit à petit, des constructeurs de smartphones Android finissent par, eux aussi, ne pas inclure de chargeurs dans leurs packagings, pour la planète, mais aussi pour réduire les coûts.

Néanmoins, cela sera plus compliqué à réaliser pour des marques telles que OnePlus ou Xiaomi. En effet, celles-ci ne cessent d’améliorer leurs technologies de recharge rapide. Et à chaque fois, un nouveau type de chargeur est nécessaire pour profiter d’une nouvelle version de cette technologie.

Actuellement, Xiaomi développe par exemple un chargeur 80 W qui permettra de charger un smartphone avec une batterie 4 000 mAh à 100 % en seulement 20 minutes. En effet, alors que les technologies utilisées par les batteries sont toujours les mêmes, de nombreux constructeurs se focalisent sur la réduction du temps nécessaire pour la recharge.