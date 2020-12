Au coeur d’une importante cyberattaque, les États-Unis annoncent déjà des représailles

Depuis plusieurs mois, les États-Unis luttent contre un ennemi invisible, silencieux, mais extrêmement coriace. Plusieurs ministères américains sont concernés par une importante cyberattaque, qui pourrait avoir de graves répercussions. Joe Biden, se montre très inquiet, surtout que les agences qualifiées ont annoncé qu’il s’agit de cyberattaques très puissantes qui donnent beaucoup de fil à retordre aux équipes de spécialistes. L’agence américaine en charge de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (Cisa), vient d’annoncer que les risques sont graves, et que les moyens mis en place pour endiguer les assauts sont et seront « extrêmement complexes et difficiles ».

Si Biden reste silencieux malgré sa grande préoccupation concernant cette situation critique, le sénateur républicain Mitt Romney semble avoir du mal à garder son sang-froid et n’a pas hésité à immédiatement montrer la Russie du doigt en reprochant par la même occasion le manque de transparence de la part de la Maison-Blanche. Joe Biden, ne tiens pas à répondre aux paroles du sénateur, mais tiens à rappeler que la cybersécurité sera l’une des priorités de son mandat.

La Russie au centre des discussions.

La semaine dernière nous écrivions déjà à propos de la situation embarrassante dans laquelle se trouvent actuellement les États-Unis. Si le sénateur républicain Mitt Romney n’hésite pas à accuser la Russie, ses accusations ne sont pas totalement infondées. En effet, la société spécialisée dans la cybersécurité FireEye (elle même concernée par la vague de cyberattaques) soupçonne le groupe cybercriminel russe ATP29 d’être à l’origine de ce chaos. Dimanche dernier, on apprenait que ce groupe aurait pu accéder à des informations confidentielles en profitant d’un accès depuis plusieurs mois au courrier interne du département du Trésor ou encore de la NTIA, l’administration nationale des télécommunications.

Quoi qu’il en soit, cela ne fait plus aucun doute pour les autorités américaines, ces attaques ont la marque d’un acteur étatique. Peu importe qui se cache derrière cette cyberattaque sans précédent, le président élu a été très clair dans les répercussions que cela entraînera et la réponse des États-Unis sera musclée. Dans un communiqué rédigé par Joe Biden en personne, on peut lire : « Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais ce que nous savons est très préoccupant. Mon administration fera de la cybersécurité une priorité à tous les niveaux du gouvernement et nous ferons de la réponse à cette cyberattaque une priorité dès notre prise de fonctions. »