Audi AI:ME : le concept automobile électrique et (intelligemment ?) connecté

Audi AI:ME : le concept intelligent et empathique du CES 2020

A l’occasion du CES 2020 de Las Vegas, Audi a tenu à faire la démonstration de ses innovations technologiques en matière de mobilité. Selon le constructeur, le nouveau concept Audi AI:ME, entièrement automatisé, représente un «troisième espace de vie» personnel, en complément de nos maisons et lieux de travail.

Une voiture plus « smart« , qui connaît son utilisateur et ses habitudes, et utilise des fonctions intelligentes combinées à l’intelligence artificielle pour accroître la sécurité, le bien-être et le confort des passagers. A terme, la voiture effectuera également une analyse précise des fonctions et des paramètres que son utilisateur préfère, allant de la position du siège, des supports, du guidage d’itinéraire et de la température, au parfum de l’intérieur.

Audi explique : « Après un court instant, l’Audi empathique connaît les préférences de l’utilisateur et les met en œuvre de manière autonome. Si vous le souhaitez, il base même ses paramètres sur l’état de l’utilisateur en observant son style de conduite et ses fonctions vitales. » Au CES, Audi présente également son nouvel affichage tête haute en réalité mixte 3D, développé en coopération avec Samsung.

Tout comme avec un téléviseur 3D, deux vues sont générées pour chaque image: un pixel pour l’œil gauche et le pixel voisin pour l’œil droit. De quoi permettre aux images de l’affichage tête haute 3D en réalité mixte de flotter à une distance de 8 à 10 mètres, avec la possibilité d’augmenter la distance apparente à plus de 70 mètres.

Des voitures plus intelligentes et un nouveau système d’éclairage

Selon Audi : « L’avenir de l’automobile est entièrement électrique et intelligemment connecté. » Pour cela, Audi compte notamment s’appuyer sur sa plateforme modulaire de 3ème génération (MIB 3), qui apporte notamment des améliorations significatives en termes de planification d’itinéraire et de prévisions de trafic.

A noter qu’Audi a également présenté son projet «Human-Centric Lighting» au CES 2020. Ce dernier vise à démontrer la façon dont les lumières et des couleurs spécifiques influent sur le bien être du conducteur et des passagers. Par exemple, si le conducteur est fatigué, une lumière spéciale peut apporter un remède, avec une lumière bleue ou un blanc froid, puisque cela aurait un effet à la fois stimulant et vivifiant. Lumineux !