Audi e-tron Scooter, un concept qui mélange skateboard et trottinette électrique

Si l’Audi e-tron Scooter laisse à penser qu’il s’agit là d’un concept qui ne verra jamais le jour, le constructeur automobile prévoit bel et bien de commercialiser son véhicule dès l’année 2020, en tout cas en Europe.

Audi e-tron Scooter, un skateboard… ou une trottinette ?

Comme le montrent les images de l’Audi e-tron Scooter, il s’agit là d’un véhicule qui se dote d’une planche assez similaire à celle d’un skateboard, mais aussi d’un guidon qui évoque celui d’une trottinette. L’utilisateur se tient alors comme sur un skateboard, plutôt sur le côté que face à la route, tout en tenant la poignée à une main pour se diriger. Il peut aussi bouger les pieds et déplacer son poids pour changer de direction.

Thorsten Schrader, chef de projet pour la micro-mobilité chez Audi : « Avec le scooter électronique Audi e-tron, nous nous adressons aux clients qui se déplacent en ville, de manière durable et multimodale – et pour qui le style et la praticité sont importants […] Bien sûr, le scooter e-tron se déplace aussi droit devant. Mais la sensation de fluidité n’apparaît que lorsque l’on commence à sculpter sur l’asphalte – et c’est étonnamment facile avec notre nouveau concept ».

L’Audi e-tron Scooter a également la capacité de se plier afin que l’utilisateur puisse la transporter facilement. Celle-ci pèse 12 kilos, soit l’équivalent de la Xiaomi M365 et ses 12,5 kilos.

En termes d’autonomie, l’Audi e-tron Scooter promet quelque 20 kilomètres, tandis que la batterie est stockée dans le manche du guidon, là où la vitesse maximale de l’appareil est de 20 km/h. Le constructeur automobile précise que l’appareil est équipé de plusieurs phares (avant, arrière, diurne, stop) afin que l’utilisateur soit visible.

L’Audi e-tron Scooter sera commercialisé à environ 2 000 euros. Si ce n’est 2020, aucune date plus précise n’a été communiquée pour l’instant. Bien évidemment, le nom est une référence directe au SUV 100% électrique de la marque allemande.