L’Autopilot de Tesla pourra bientôt gérer feux tricolores, panneaux stop et ronds-points

Comme à son habitude, Elon Musk a utilisé Twitter afin de partager une nouvelle avec les utilisateurs de Tesla. Sur le réseau social, il a déclaré dans un tweet partagé il y a quelques heures : « Si vous avez une Tesla assemblée au cours des deux dernières années, vous devez absolument essayer la technologie de pilotage automatique. Elle va vous bluffer. Elle gère les dépassements de véhicules lents, les insertions et sorties d’autoroutes ».

Un autre message, posté quelques minutes après, évoque l’information principale : « Votre Tesla sera bientôt capable d’aller du garage de votre maison jusqu’au parking de votre travail sans aucune intervention du conducteur ».

Already testing traffic lights, stop signs & roundabouts in development software. Your Tesla will soon be able to go from your garage at home to parking at work with no driver input at all.

— Elon Musk (@elonmusk) 9 décembre 2018