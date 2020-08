Aux États-Unis, les conducteurs pourront payer leur plein d’essence avec l’application Waze

Le Covid et l’exigence de distanciation sociale ne cessent de générer de nouvelles pratiques « sanitaires » au quotidien. Le paiement sans contact fait partie de ces dernières, et s’est considérablement étendu en ces temps incertains où l’on préfère éviter au maximum de toucher ce qui l’a déjà été par d’autres.

Suivant cette tendance, Waze vient de conclure aux États-Unis un accord avec une sélection de compagnies pétrolières afin de rendre possible le paiement sans contact dans leurs stations-service. Grâce à ce partenariat, les conducteurs qui utilisent Waze aux États-Unis pourront se connecter de façon transparente à des applications partenaires pour le paiement sans contact dans les stations Exxon, Mobil et Shell participantes.

Payer son essence sans se salir les doigts

Comment ça marche ? Quand un automobiliste s’arrêtera dans une station Exxon, Mobil ou Shell participante, une notification s’affichera dans l’application Waze, l’invitant à payer en utilisant l’une des applications de paiement sans contact des partenaires pétroliers respectifs, et au passage à gagner des récompenses grâce à leurs programmes de fidélité correspondants. Si l’application du partenaire pétrolier n’est pas présente sur le smartphone du conducteur, Waze l’invitera à la télécharger. Après le paiement, les utilisateurs sont redirigés directement vers Waze. Une initiative qui aura pour effet de réduire au minimum le temps et le contact avec les écrans et les claviers des machines de paiement à la pompe.

Selon Andrew Kandel, directeur de Waze aux États-Unis, « Waze s’engage à continuer d’aider les entreprises à tirer parti des technologies innovantes pour s’adapter, évoluer et s’engager auprès des clients. Nous sommes ravis d’aider les annonceurs à tirer parti des paiements sans contact, à commencer par deux leaders de l’industrie du carburant, ExxonMobil et Shell. Nous sommes fiers de collaborer avec eux, aux côtés de notre communauté, pour donner vie à cette fonctionnalité pour les conducteurs et les entreprises, alors qu’ils s’adaptent à l’évolution du paysage ».

Rappelons que Waze, qui se positionne comme une sorte de réseau social des automobilistes, bien au-delà de sa simple fonction première de guidage, n’en n’est pas à sa première intégration avec des partenaires. Depuis deux ans, l’application permet de streamer de la musique directement sans en sortir, directement depuis près d’une dizaine de services bien connus comme Spotify, Deezer, iHeart Radio, TuneIn, NPR One, Scribd (lecteur de livres audio), Stitcher ou encore Pandora.

On ignore cependant si cette fonctionnalité sera étendue à d’autres pays, et notamment en Europe, mais elle ouvre des possibilités en termes d’interopérabilité, et pourrait s’avérer particulièrement pertinente si elle était étendue aux bornes de recharge électriques…