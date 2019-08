Apple met 6 milliards sur la table pour entrer dans la guerre du streaming

Netflix est l’un des acteurs du streaming qui dépensent le plus pour produire des contenus originaux chaque année, si bien que l’entreprise investit plus de 15 milliards de dollars par an. Si le budget d’Apple est moins élevé que celui de son concurrent, il n’empêche que la marque à la pomme prévoit tout de même un montant conséquent de 6 milliards de dollars.

Apple augmente le montant dédié au contenu original

À l’origine du projet, l’entreprise avait confié un budget d’un milliard de dollars à Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, deux anciens dirigeants de Sony Pictures Television, mais a révisé ses ambitions à la hausse.

Avec 6 milliards de dollars, Apple peut donc espérer entrer dans la guerre du streaming que se livrent déjà Netflix et Amazon, et que plusieurs autres acteurs s’apprêtent aussi à rejoindre. En effet, Disney a déjà levé le voile sur son propre service, là où Warner Media a aussi fait part de sa volonté de se positionner dans le secteur. Chacun prévoit donc de jouer de ses points forts, à l’exemple de Disney et de ses nombreuses franchises comme Marvel, Pixar ou encore Lucasfilm (Star Wars, Indiana Jones). Pour sa part, Apple prévoit donc un investissement conséquent dans le contenu original.

Apple a déclaré qu’il prévoyait d’ajouter chaque mois de nouveaux contenus, tandis qu’il a déjà indiqué qu’il collaborerait avec plusieurs stars américaines comme Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. D’ailleurs, le prix de chaque épisode de The Morning Show aurait coûté plus qu’un épisode de Game of Thrones, soit un montant de 15 millions de dollars pour la dernière saison.

Pour rappel, Apple a levé le voile sur Apple TV+ il y a quelques mois à l’occasion d’une conférence dédiée aux services de la société. Le prix de lancement du service serait vraisemblablement de 9,99 dollars par mois. Le catalogue de contenus serait d’abord assez réduit avant de s’étoffer chaque mois, comme l’avait déjà annoncé la marque à la pomme. Il est aussi possible que cette dernière lève le voile sur son service de streaming au mois de novembre prochain.

Pour rappel, Disney+ sera lancé le 12 novembre aux USA, au Canada et aux Pays-Bas et sera proposé au tarif de 6,99 dollars par mois (6,99 euros aux Pays-Bas).