Avec Blank, le Crédit Agricole officialise sa néo-banque pour les pros

Sur un marché déjà encombré, c’est au tour du Crédit Agricole de placer ses pions. Avec Blank – sa nouvelle néo-banque pour les professionnels, le groupe bancaire souhaite se renforcer sur un segment en forte croissance. Ce projet, issu du start-up studio La Fabrique by CA, devrait lui permettre de confirmer son ambition de devenir « numéro 1 en conquête sur tous ses marchés ».

4,7 millions d’acteurs

Ces dernières années, le marché de la banque pour les pros a connu des changements en profondeur. Historiquement prisé par les banques de réseau traditionnelles, ce dernier a vu l’arrivée de jeunes pousses venues dépoussiérer le segment avec des réponses plus efficaces aux travailleurs indépendants.

Parmi elles, Qonto et Shine font figure de leaders avec respectivement 75 000 et 50 000 clients « pros » à leur actif. Leur forte croissance et leurs levées de fonds successives ont donné quelques idées aux acteurs traditionnels qui lorgnent une part d’un marché estimé à 4,7 millions d’acteurs. En décembre dernier, le groupe Crédit du Nord (lui-même filiale de Société Générale) a officialisé Prismea, une néo-banque pensée pour les freelances, artisans, TPE et PME.

Aujourd’hui, c’est donc au tour du Crédit Agricole de s’attaquer au marché avec une néo-banque « intelligente qui accompagne les indépendants à chaque étape de leur activité ». Son offre s’article autour d’un compte courant et d’une carte bancaire auxquels viendra s’ajouter un accompagnement humain pour éviter que les entrepreneurs ne se perdent dans les lourdeurs comptables et administratives.

Paul-Henri Blaiset, directeur général de Blank, souhaite capitaliser sur les besoins « extra-bancaires » pour attirer une clientèle en quête de réponses. D’ores et déjà, une aide sur le choix d’un statut, les déclarations en ligne, les assurances ou encore la comptabilité sera apportée par des « conseillers disponibles par messagerie ou téléphone », explique le communiqué du Crédit Agricole.

Réunir le meilleur des deux mondes

Laurent Darmon, directeur général du start-up studio La Fabrique by CA rappelle que son projet est « réunir le meilleur des deux mondes entre l’agilité de la start-up et l’expertise de la banque » – une idée qui ne va pas sans rappeler l’ambition de Prismea.

Dorian Cauvas, co-fondateur de cette dernière nous rappelait il y a quelques mois que « le fait d’être une néo-banque tout en nous rattachant à un grand groupe de cette envergure va rassurer ces professionnels qui ne sont pas tous prêts à se tourner directement vers une néo-banque classique. Les pros du quotidien n’ont pas encore fait le pas, et ils ont besoin de savoir que derrière cette interface digitale, il y a une banque et qu’en cas de besoin plus complexe il pourra avoir y un relais ».

Officialisé ce mardi, Blank est déjà disponible en version bêta pour un lancement auprès du grand public au dernier trimestre de l’année 2020. Elle se décline en deux offres « classique » et « premium », avec un premier prix à 9€ HT par mois. Une version « basique » disponible pour 7€ HT par mois fait abstraction des services bancaires et permettra aux entrepreneurs d’accéder à un accompagnement humain dans leurs problèmes du quotidien.