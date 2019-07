Avec cette fonctionnalité de Chrome, vous dépenserez votre argent plus vite

Si vous êtes un acheteur compulsif ou s’il vous est déjà arrivé de commander quelque chose de complètement inutile en ligne pendant une soirée un peu trop arrosée, cette fonctionnalité de Google Chrome ne va probablement pas arranger votre situation.

En effet, comme le rapportent nos confrères de Engadget, la firme de Mountain View vient de mettre à jour son navigateur Chrome afin de faciliter les paiements en ligne par carte bancaire.

En substance, lorsque vous allez sur le site d’un marchand et que vous êtes sur le point de faire une commande, Google pourra utiliser les informations de paiement enregistrées sur votre compte afin de préremplir les champs correspondant à ces informations (sauf le code CCV). Résultat : vous aurez moins de clics à faire pour valider ces paiements. Bien entendu, pour que cela soit possible, il faudra être connecté à votre compte Google sur Chrome.

Google vous facilite la vie, et celle des sites de e-commerce

Cette fonctionnalité n’est pas tout à fait nouvelle puisque Google proposait déjà celle-ci, à condition d’activer la fonctionnalité de synchronisation de Chrome. Mais désormais, même sans cette synchronisation, le navigateur vous aidera à effectuer vos paiements plus rapidement.

Dans un billet de blog, Sabine Borsay, Chrome Product Manager, explique : « Chaque fois que vous ouvrez votre navigateur, vous avez une tâche à accomplir. Nous avons conçu Chrome pour vous aider à le faire aussi rapidement et en toute sécurité que possible, que vous effectuiez une recherche, visualisiez un site Web ou effectuiez un achat. Cette fonctionnalité n’est qu’un moyen supplémentaire d’améliorer cette expérience pour tous. »

Sinon, pour rappel, Google travaille également sur une fonctionnalité baptisée « Duplex on the web » qui utilise l’intelligence artificielle de Google Assistant pour remplir les formulaires à la place de l’utilisateur. Actuellement, cette fonctionnalité est testée sur deux scénarios précis : les locations de voitures et l’achat de places de cinéma.