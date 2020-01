Avec cette nouvelle version de Collections, Google réinvente Pinterest

Depuis janvier 2019, Google intègre dans son outil de recherche la fonctionnalité « Collections » qui permet de classer ses résultats de recherche dans des dossiers. Cette fonction est similaire à ce que Pinterest propose avec ses épingles. Depuis quelques temps, Google injecte son intelligence artificielle dans la plupart de ses applications.

De ce fait, l’option « Collections » n’y a pas échappé. La firme de Mountain View vient d’annoncer une mise à jour de son service. Désormais, lorsque vous créez une nouvelle collection, par exemple « Shopping », vos dernières recherches en rapport avec cette thématique vous sont suggérées. Évidemment, si vous ne voulez pas que Google vous affiche ces propositions, il vous suffit de le préciser.

La seconde nouveauté ajoutée à cette fonction est son emplacement dans l’application. Dès à présent, l’icône « Collections » se trouve dans le menu principal sous la barre de recherche. De plus, vous pouvez maintenant partagez vos collections avec d’autres utilisateurs, ou la rendre privée. Cette option est très utile au sein d’une équipe de travail, ou pour organiser une soirée d’anniversaire entre amis par exemple.

La possibilité de partager ou de collaborer sur une collection se déploie actuellement à l’échelle mondiale, en ce qui concerne la possibilité de voir le contenu associé ce sera lancé dans les prochaines semaines. Les collections suggérées commenceront à apparaître pour les utilisateurs américains cette semaine. Google indique : « Nous chercherons à apporter ces fonctionnalités à plus de langues et de régions au fil du temps. »

Google continue d’oeuvrer pour consolider son écosystème et devenir indispensable dans la vie de tous. La firme de Mountain View élimine fréquemment des applications et autres services désuets, pour se concentrer davantage sur ses acquis et les pousser au maximum. Ce choix semble être payant puisque Alphabet, la maison mère de Google, a franchi la semaine dernière la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Seulement trois autres entreprises ont atteint ce seuil : Apple, Amazon et Microsoft.