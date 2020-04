Avec ses Doodles, Google va remercier les héros du coronavirus

Depuis le début de l’année, le coronavirus se répand au sein de plusieurs pays, au point que plus de la moitié de la population mondiale est désormais en confinement total. Actuellement, plus de 3,4 milliards de personnes sont vouées à rester chez elles le temps que la situation s’améliore. Toutefois, beaucoup d’entre elles sont encore dans l’obligation de continuer à travailler —que ce soit au contact des autres personnes, potentiellement infectées, ou non.

Quand Google s’exprime avec ses Doodles

Que ce soit les professeurs, les livreurs, les soignants, les éboueurs, les caissiers, les chercheurs et autres, tous doivent continuer à exercer des métiers vitaux au bon fonctionnement des pays concernés par la pandémie. Google a décidé de leur faire honneur au travers de Doodles qu’il dévoilera chaque jour sur son moteur de recherche.

Ce jour, Google remercie l’ensemble du personnel soignant. Le Doodle représente donc un petit cœur coloré envoyé de la première lettre du logo de l’entreprise à la dernière —qui a endossé un équipement médical.

Au clic sur la phrase affichée sous la barre de recherche, « Merci à l’ensemble du personnel soignant », Google renvoie vers une page de résultat de recherches qui permet de faire un don à la Fondation de France.

Le premier hommage d’hier, fait aux chercheurs de la communauté scientifique et aux autres, coïncide avec le début de la Semaine nationale de la santé publique aux États-Unis. Dans un billet partagé sur le blog de Google, Karen DeSalvo, responsable de la santé chez Google Health, ajoute au sujet du Doodle de lundi : « Les travailleurs de la santé publique comprennent des dirigeants d’organisations telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des scientifiques, comme des épidémiologistes, des chercheurs sur le terrain, et des scientifiques et techniciens de laboratoire ».

En plus de ses Doodles, Google a investi pas moins de 800 millions de dollars dans la lutte contre le coronavirus.

Google utilise régulièrement les Doodle pour faire référence à l’actualité. La firme utilise par exemple ce mode d’expression lors d’événements mondiaux comme la Coupe du monde de football ou les Jeux olympiquse. La firme aime aussi faire hommage à des personnalités ayant marqué l’histoire dans différents domaines.