Avec iPadOS 13, il sera maintenant possible de régler la taille des icônes d’application

iPadOS 13 sera présenté en octobre prochain dans sa version définitive. Depuis la dernière WWDC, Apple communique au sujet de cette nouvelle version du système d’exploitation entièrement dédié aux tablettes de la marque. D’ailleurs, la firme de Cupertino devrait profiter de l’événement à la rentrée prochaine afin de mettre à jour sa gamme d’iPad : 7 nouvelles versions devraient être présentées. Aujourd’hui, c’est une nouvelle bêta qui vient d’être publiée. Pour la première fois, il sera possible d’aller plus loin dans les réglages d’affichage chez Apple.

Un nouveau réglage de la taille des icônes avec iPadOS 13

Le système d’exploitation d’Apple n’est pas vraiment connu pour permettre de laisser libre l’utilisateur dans une personnalisation des affichages et de la configuration d’une multitude de fonctionnalités. Il est donc assez rare pour être souligné que la dernière bêta d’iPadOS 13 vient d’introduire le réglage de la taille des icônes affichés à l’écran. En mode paysage, il sera ainsi possible de choisir entre deux tailles, entraînant le réglage de deux choix de grilles d’affichage possible, permettant de rassembler 20 ou 30 icônes sur une même page.

Le mode « more » aperçu notamment par nos confrères de MacRumors affiche ainsi plus d’icônes, avec une taille plus petite pour chacune. En excluant le dock, la grille comprend un affichage 6 x 5. De son côté, le mode « bigger » propose des icônes plus grandes, avec une grille d’affichage de 4 x 5. Dommage toutefois de ne pas retrouver un troisième mode permettant de raccourcir la taille des icônes : cela aurait notamment été intéressant sur l’écran 12,9 pouces de l’iPad Pro.

Comme le souligne The Verge, la fonctionnalité pourrait peut-être être également ajoutée à iOS 13 pour iPhone, même si pour l’heure aucune information à ce sujet n’a été relevée, et que l’intérêt y semble moindre.

Les nouveautés que l’on connaît sur iPadOS 13

La nouvelle version du système d’exploitation sur iPad aura le mérite d’être totalement optimisée pour les tablettes de la marque. Une nouveauté qui devrait permettre de mieux gérer le grand écran des appareils, et accompagner leur polyvalence.

Les nouveautés se présentent par de simples ajustements à l’image de l’arrivée du mode sombre disponible dès l’ouverture de l’appareil, et de nouveaux fonds d’écran. Par ailleurs, l’arrivée d’iPadOS 13 sera l’occasion d’introduire un mode multitâche plus puissant ainsi que la fonctionnalité Slide Over, permettant de passer plus rapidement d’une app à une autre.