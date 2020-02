Avec la recharge rapide du Mi 10, Xiaomi risque d’embrasser ses concurrents

Alors que Samsung vient de présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme, le Galaxy S20, le S20+ et le S20 Ultra, Xiaomi, de son côté, prépare la présentation du Mi 10 et du Mi 10 Pro. En effet, le 13 février, en Chine, le constructeur présentera ces appareils (puis, une autre présentation devrait avoir lieu pour l’international).

Et si certaines marques préfèrent ne divulguer aucune information avant la présentation officielle d’un nouveau produit, ce n’est pas le cas de Xiaomi qui, avant sa conférence en ligne du 13 février, a déjà levé le voile sur certaines caractéristiques de l’appareil.

Et à moins d’un jour de cette conférence, cette campagne de teasing se poursuit. En effet, comme le rapporte le site Android Authority, Xiaomi vient d’évoquer les performances de ses nouveaux flagships en matière de recharge rapide.

Les caractéristiques qui pourraient embarrasser les autres marques

Une récente publication du constructeur sur le réseau social chinois Weibo suggère qu’au moins l’un de ses nouveaux smartphones aura :

La recharge rapide 50W avec un câble

La recharge sans fil à 30W

Et la recharge sans fil entre smartphones à 10W

Comparées à ce que l’on peut trouver sur la plupart des appareils des concurrents de Xiaomi, ces caractéristiques sont très élevées.

On notera d’ailleurs que si le Mi 10 et (ou) le Mi 10 Pro supportent la recharge sans fil 30W, cela signifierait que l’appareil pourra charger plus vite sur un socle de recharge sans fil qu’un iPhone 11 avec un câble.

En revanche, il semblerait que Xiaomi n’ait pas embrassé la tendance des écrans 120 Hz pour ces nouveaux smartphones haut de gamme. En effet, une publication d’un responsable sur Twitter laisserait entendre que le taux de rafraichissement de l’écran du Mi 10 serait de 90 Hz. C’est le même taux que celui du OnePlus 7T Pro et du Pixel 4, tandis que le Galaxy S20 de Samsung a déjà adopté le taux de 120 Hz. Et normalement, le OnePlus 8 Pro devrait aussi avoir un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Bien entendu, il est probable que Xiaomi réserve encore quelques surprises pour sa conférence en Chine. Mais nous aurons probablement les fiches techniques complètes de ces appareils demain, après cette conférence.