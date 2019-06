Avec cette mesure, Google va améliorer la qualité des recherches

Google vient d’annoncer une mise à jour de son moteur de recherche dont l’objectif est de diversifier les sources qui sont mises en avant dans les résultats affichés aux utilisateurs. Grâce à cette mise à jour, en règle générale, Google n’affichera pas plus de deux liens provenant d’un même site web parmi les premiers résultats de recherche.

Cette mise à jour a été annoncée par la firme de Mountain View via son compte officiel Twitter : « Avez-vous déjà fait une recherche et obtenu plusieurs résultats provenant du même site dans les résultats principaux ? Nous avons entendu vous retours à ce sujet et nous avons compris que vous voulez plus de diversité. Un nouveau changement en vigueur sur Google Search fournit plus de diversité dans nos résultats ».

Plus de diversité sur la première page de Google : une bonne nouvelle ?

La firme de Mountain View précise que cela signifie que dorénavant, « vous ne verrez généralement pas plus de deux annonces du même site » dans les résultats mis en avant sur Google. Néanmoins, il y aura des exceptions, lorsque Google estime que cela est particulièrement pertinent d’afficher plus de deux résultats provenant de la même source. Dans tous les cas, quel que soit le langage de programmation ou le CMS du site (Wix, WordPress,…), tout le monde sera concerné par cette mesure.

À l’heure actuelle, si Google a déjà déployé cette mise à jour de son algorithme, certaines requêtes semblent encore afficher trop de résultats provenant d’un même site en première page. Danny Sullivan, le responsable de Google SearchLiaison, a expliqué que la firme ne s’attend pas à ce que cela soit parfait dès le premier jour. « Comme pour toutes nos versions, nous continuerons à l’améliorer », a-t-il indiqué sur Twitter.