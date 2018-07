Avec « Question », Instagram veut susciter un plus grand nombre d’interactions

Instagram ajoute le sticker Question à son application, une nouvelle façon de créer plus d’interactions entre les utilisateurs.

Toujours proposer de nouvelles fonctionnalités

Les réseaux sociaux ont l’obligation de faire interagir leurs utilisateurs et se veulent constamment à la pointe de l’innovation. En octobre, Instagram ajoutait la fonctionnalité « Sondage » à ses stories. Depuis hier, l’entreprise va plus loin en proposant à chaque utilisateur une nouvelle forme de sondages, avec le lancement de « l’autocollant Question ». Il faut savoir que cette fonctionnalité ne date pas d’hier (au sens propre du terme) puisqu’elle a été proposée à un petit groupe d’utilisateurs pendant un mois.

Cette nouvelle fonction permet à vos amis de soumettre des questions pour que vous puissiez y répondre dans une future story. Vous pouvez en envoyer à vos amis comme à des influenceurs, avec évidemment beaucoup moins de chance de retours… C’est, selon Instagram, « une façon d’entamer des conversations à des moments où vous n’avez pas nécessairement une photo ou une vidéo à partager« .

En lisant entre les lignes on comprend que le réseau social veut s’assurer que les instagrammeurs continuent à poster, même s’ils n’ont pas forcément d’idées de contenu. Instagram veut encore plus de présence et d’interactions sur son application, ce qui est le moteur d’un réseau social.

Pour l’utiliser, c’est un jeu d’enfant. Il suffit capturer votre story comme à l’accoutumée (photo ou vidéo) puis de rechercher l’autocollant Question parmi tous ceux proposés (température, lieu, mention…). Lorsque vos followers tombent sur votre story, ils pourront cliquer dessus pour poser une question. Pour découvrir l’ensemble des questions qui vous ont été posées et par quels profils, il vous suffit de vous rendre dans la barre qui mentionne ceux qui ont vu votre story. Vous trouverez explicitement comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le pseudo de la personne, sa question.

Pour y répondre il faut simplement cliquer dessus et votre réponse apparaîtra dans une nouvelle story, avec la question initiale affichée anonymement.

