Avec sa carte Plus, Qonto lorgne les professionnels qui voyagent

Avec plus de 50 000 clients à son actif, Qonto se positionne aujourd’hui comme le leader français sur le créneau de la néo-banque pour les professionnels. Alexandre Prot, le co-fondateur du service, nous confiait il y a quelques temps avoir eu cette idée après avoir remarqué que « les TPE/PME étaient les laissés-pour-compte de la révolution fintech ».

Pour améliorer encore son offre, il en appelle à sa communauté qui suggère régulièrement des points d’améliorations pour mieux répondre aux besoins de tous les profils de clients – du freelance en passant par la start-up et jusqu’à la PME. Dans ce cadre, Qonto vient d’officialiser une première carte bancaire premium baptisée « Plus » qui offre davantage de flexibilité et moins de frais à ses clients voyageurs.

Plus de flexibilité, moins de frais

Avec sa nouvelle carte premium, Qonto s’inscrit dans la tendance du marché : après N26, Orange Bank ou encore le Compte Nickel, ces néo-banques ont dévoilé dans les derniers mois des offres payantes associées à une carte plus haut de gamme.

La plupart des banques en ligne / banques mobiles cherchent aujourd’hui à monétiser leur clientèle pour atteindre un modèle économique viable. Qonto a toutefois un modèle assez peu comparable à celui de ces établissements orientés vers les particuliers : « la spécificité de notre marché implique un modèle différent : le nombre de clients est bien plus petit et nous ne proposons pas d’offre gratuite » nous précisait Alexandre Prot.

Les titulaires de la carte bancaire Plus bénéficieront de plusieurs avantages :

Plafonds de paiements et retraits ré-haussés (40 000€ et 2 000€ sur 30 jours)

Baisse de la commission sur les paiements en devises étrangères (de 2% à 1%)

Assurances en cas de voyage (retard d’avion, perte bagage, couverture santé…)

Prix : 6€ HT par mois

Cette carte a vocation à répondre à une clientèle de professionnels qui sont amenés à voyager régulièrement. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 6€ HT / mois, auxquels il faut rajouter le prix de l’offre de base (9€ HT). Autrement dit, un utilisateur unique devra donc débourser 15€ HT pour bénéficier du compte et de cette carte Solo Plus.

Cette carte « Plus » est également disponible pour les clients corporate avec un effectif plus large, et un plus grand nombre de cartes bancaires – moyennant 6€ HT pour chaque carte premium.