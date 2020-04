Avec ses nouveaux packagings TV, Samsung se la joue Nintendo Labo

Ne jetez plus vos cartons Samsung !

À partir de cette année, tous les téléviseurs lifestyle de la gamme Samsung comme The Serif, The Frame ou encore The Sero seront livrés dans un tout nouvel emballage durable. De cette manière, Samsung souhaite franchir une nouvelle étape importante dans la réduction de son empreinte écologique.

Le nouvel eco-packaging de Samsung est fabriqué à partir de carton ondulé écologique et présente des motifs fonctionnels sur chaque face. Comme on a pu le faire il y a quelques mois avec Nintendo Labo, le but ici est de découper les boites et de les assembler, pour créer de nouveaux objets, comme une niche pour chat ou encore de petites tables de chevet.

Des cartons plus écolos, et réutilisables !

Sur la boîte du téléviseur, les acheteurs trouveront un code QR avec lequel ils pourront télécharger un manuel pour assembler les différents motifs. Dès lors, et grâce aux pointillés sur le carton, ils pourront donc facilement découper les boîtes et assembler les pièces.

En partenariat avec le magazine britannique Dezeen, Samsung organise un grand concours de créativité, et invite les acheteurs à concevoir leurs propres objets avec la boite de leur Smart TV fraîchement acquise. Les créations les plus originales et les plus pratiques seront ajoutées au manuel de conception de Samsung.

Selon Peter Vanden Bossche, Marketing Manager TV chez Samsung : “L’écologie est également très importante pour nous. Nous accordons une attention particulière à la durabilité, de la conception du produit à l’emballage de celui-ci. En concevant les emballages de nos téléviseurs lifestyle de manière écologique et créative, nous combinons le lifestyle et le durable de manière amusante. Au début de cette année, Samsung a remporté le prix de l’innovation CES 2020 pour ce concept d’emballage écologique. Nous en sommes très fiers”.