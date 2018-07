Nintendo Labo : un Kit Véhicules le 14 septembre prochain

Le 14 septembre prochain, Nintendo lancera un boutiques un nouveau Kit Véhicules, histoire d’agrandir un peu la gamme Nintendo Labo.

La famille Nintendo Labo s’agrandit

Depuis le mois d’avril, les joueurs Nintendo Switch peuvent faire carburer leur imagination avec Nintendo Labo, le concept tout en carton qui invite les joueurs à mettre au point des toy-con. A l’heure actuelle, il est possible de s’offrir le Multi Kit et/ou le Robot Kit, mais dès le 14 septembre prochain, le fan du concept pourra également mettre la main sur le Kit Véhicules.

Un nouveau kit Nintendo Labo qui contient tous les éléments pour construire une variété de Toy-Con, les fameuses créations de carton personnalisables, dont une voiture, un sous-marin, un avion, une pédale, deux « clés » et d’autres choses encore. Il sera possible de passer d’un véhicule à l’autre à la volée, en retirant simplement la clé d’un véhicule et en l’insérant dans un autre.

Comme dans chaque kit Nintendo Labo, ce nouveau Kit Véhicules sera accompagné d’un logiciel unique. Ce dernier permettra de monter les différents toy-con grâce à des indications claires et ludiques, mais aussi de profiter d’un jeu original. Les joueurs pourront notamment faire la course, affronter des véhicules équipés de bras extensibles ou encore explorer un monde mystérieux. Chaque véhicule se pilote de manière différente et dispose de commandes spéciales, et grâce à la deuxième clé fournie, les joueurs peuvent inviter un copilote dans leurs aventures ! Il s’agira ainsi de tirer sur la ficelle pour faire une roue arrière avec la voiture ou appuyer sur un bouton pour lancer un grappin depuis le sous-marin….

Pour Stephan Bole, COO de Nintendo of Europe : « Nous espérons que le nouveau Nintendo Labo : kit véhicules, qui permet aux joueurs de construire et de jouer avec trois différents véhicules, donnera envie à de nouveaux joueurs de se lancer dans ce concept unique combinant construction, jeu et découverte. » Rappelons au passage qu’un grand concours Nintendo Labo est actuellement ouvert en Europe, et permet de gagner une Nintendo Switch Collector.