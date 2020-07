Avec WalkinVR, l’accessibilité de la réalité virtuelle progresse sur Steam

La réalité virtuelle gagne de plus en plus d’adeptes chez les gamers mais cette dernière a encore du chemin à faire pour s’ouvrir aux personnes en situation de handicap. Cela pourrait bien changer avec l’arrivée d’un nouvel outil dénommé WalkinVR. Le développeur Grzegorz Bednarski travaille depuis plusieurs années sur ce dispositif qui était en version bêta depuis 2017. Il est désormais téléchargeable gratuitement sur Steam et compatible avec Steam VR.

Des progrès dans l’accessibilité des jeux vidéo

À travers plusieurs fonctionnalités, il propose de vraies avancées pour les joueurs qui souffrent d’un handicap. « Virtual Move » rend par exemple possible l’utilisation de contrôleurs de mouvement qui permettent de se déplacer virtuellement sans avoir à se bouger physiquement. Il devient même possible de s’accroupir et de se relever. Pour les joueurs qui ont du mal à saisir le contrôleur de mouvement, il est aussi envisageable de simuler leur position en fonction de la position de leurs mains.

WalkinVR inclut bien d’autres fonctionnalités pensées pour rendre les jeux beaucoup plus accessibles qu’ils ne le sont actuellement. Pour l’heure, ces avancées se limitent aux jeux compatibles avec Steam VR mais cela pourrait inciter d’autres développeurs à passer à l’action pour d’autres environnements de réalité virtuelle.

En matière d’accessibilité, Microsoft fait aussi figure de bon élève. Nous vous présentions par exemple il y a deux ans l’Adaptative Controller. Cette manette Xbox est parfaitement modulable et abordable de manière à permettre aux joueurs en situation de handicap d’exprimer pleinement leur talent. L’idée est de concevoir des produits pour rendre le monde plus égalitaire et inclusif. Microsoft entend ainsi tenir compte des personnes qui sont un peu trop souvent oubliées dans les conceptions classiques de l’industrie vidéoludique.

