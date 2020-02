Avec Windows 10X, les mises à jour s’installeraient en 90 secondes

Il y a quelques mois, Microsoft dévoilait la tablette Surface Neo. Il s’agit d’un tout nouveau format puisque l’appareil a deux écrans, articulés sur une charnière centrale. Et pour cet appareil, qui sortira avant la fin de l’année, Microsoft a conçu un nouveau système d’exploitation plus adapté : Windows 10X.

Et en attendant la sortie du Surface Neo et de Windows 10X, les informations sur cette variante du système d’exploitation arrivent petit à petit.

Outre la praticité que Windows 10X devrait apporter sur la tablette Surface Neo (et sur les appareils similaires), Microsoft semble également travailler sur un mécanisme de mises à jour amélioré.

Une autre bonne raison de basculer vers Windows 10X ?

Ceux qui utilisent Windows 10 savent à quel point l’installation des mises à jour de Microsoft peut être lente et agaçante. Mais fort heureusement, sur Windows 10X, ce problème serait résolu.

Du moins, c’est ce qu’indique le site The Verge dans un article publié cette semaine. D’après celui-ci, Microsoft promettrait des mises à jour qui s’installeraient en moins de 90 secondes sur Windows 10X.

Comment ? D’après The Verge, ce nouveau mécanisme de mise à jour serait possible grâce à une séparation entre système d’exploitation, pilotes et applications.

En tout cas, ce n’est pas la première fois que Microsoft évoque une amélioration de son processus de mise à jour. Il y a 9 mois, au salon Computex, alors que Windows 10X n’était pas encore officialisé, Microsoft parlait déjà de son nouveau système d’exploitation moderne.

Et le processus de mise à jour faisait partie des points évoqués. « Les facilitateurs incluent des mises à jour transparentes – avec un système d’exploitation moderne, les mises à jour sont effectuées de manière invisible en arrière-plan ; l’expérience de mise à jour est déterministe, fiable et instantanée, sans interruption ! », indiquait Microsoft au sujet du système d’exploitation moderne.

Sinon, pour Windows 10X, The Verge évoque aussi une technique qui permettrait d’économiser de l’énergie sur les appareils qui utiliseront ce système d’exploitation. En substance, ces appareils pourraient avoir des puces avec deux cœurs séparés qui peuvent fonctionner de manière asymétrique. Aussi, certaines applications pourraient tourner sur des cœurs légers qui consomment moins d’énergie, tandis que d’autres applications, qui ont besoin de plus de ressources, pourraient utiliser des cœurs plus performants.

Sinon, pour rappel, en plus de préparer le lancement de la tablette Surface Neo qui utilisera Windows 10X, Microsoft prépare aussi le lancement de son smartphone à deux écrans Surface Duo. Mais celui-ci tournera sous Android.